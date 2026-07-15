Trener Lecha uderzył w PZPN przed Superpucharem. "Brak szacunku"

- Nie mam na razie na koncie żadnego pucharu, a talerzyka [nawiązanie do kształtu trofeum za Superpuchar] nie liczę - mówił przed ubiegłorocznym meczem o Superpuchar Polski Robert Gumny. Dziś prawy obrońca Lecha Poznań ma na swoim koncie mistrzostwo kraju, a sezon 2026/27 wszyscy związani z "Kolejorzem" zamierzają rozpocząć od zdobycia trofeum. I nikt nie nazywa go już "talerzykiem", którego zresztą rok temu nie udało się dodać do klubowej gabloty z trofeami.

W zeszłym roku Lech w meczu o Superpuchar mierzył się przy Bułgarskiej z Legią Warszawa i rozczarował ponad 40 tysięcy kibiców. Porażka 1:2, z trafieniem Filipa Szymczaka na osłodę łez, okazała się jednak być złym dobrego początkiem, gdyż Poznaniacy potem zdołali obronić tytuł mistrzowski.

Przed początkiem sezonu 2026/27 cel w stolicy Wielkopolski jest jasny: po raz kolejny sięgnąć po mistrzostwo, po raz pierwszy w historii awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a także dołożyć pierwszy od 2009 roku Puchar Polski oraz pierwszy od 2016 roku Superpuchar.

- Chcemy znów obronić mistrzostwo, zdobyć Superpuchar i dobrze zaprezentować się na arenie międzynarodowej. Jutrzejszy mecz będzie ważnym krokiem, by pokazać, na jakim jesteśmy poziomie. Tego najwyższego oczywiście z reguły nie osiąga się od pierwszych spotkań, ale postaramy się zaprezentować z jak najlepszej strony - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen.

- Dla nas to ważny mecz. Gramy o trofeum. W zeszłym sezonie przegraliśmy, więc dla nas to ważne spotkanie. Ale oczywiście także poniekąd wciąż jest elementem przygotowań do sezonu. Wciąż mamy piłkarzy, których chcemy wprowadzać do drużyny. Patrzymy na mecz z Aarhus w przyszłym tygodniu [w eliminacjach Ligi Mistrzów], ale na razie jutrzejsze starcie o Superpuchar jest najważniejsze. Jeżeli mamy okazję, chcemy zdobyć trofeum - dodał.

"Kolejorz" wzmocnił się w okienku transferowym, a też nie stracił ważnych piłkarzy, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Antoni Kozubal, Michał Gurgul, Bartosz Mrozek, Wojciech Mońka - cała ta czwórka stanowiła o sile Lecha w poprzednich miesiącach i każdy z nich wciąż trenuje z zespołem mistrzów Polski, co pozwala myśleć, że wszyscy zostaną na kolejny sezon.

Do tego drużynę Nielsa Frederiksena zasilili Mateusz Lis, Terry Yegbe, Allahyar Sayyadmanesh, a wykupiony z Celtiku Glasgow za 4 mln euro został Luis Palma. Jest w czym wybierać, a kłopot bogactwa - szczególnie między słupkami - był jednym z tematów, który poruszył duński szkoleniowiec na konferencji prasowej przed starciem z Górnikiem Zabrze.

- Co mogę powiedzieć... Nie zdradzę, kto stanie jutro w bramce, ale wiemy, że pozyskany przez nas Lis jest dobrym bramkarzem. Mamy zaciętą rywalizację o miejsce między słupkami, ale nie wiemy wciąż, co stanie się z Mrozkiem, czy odejdzie z klubu. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że może odejść nawet w najbliższych dniach, dobrze byłoby sprawdzić Lisa, by rozegrał jedno spotkanie przed rywalizacją z Aarhus. Ale musicie poczekać na odpowiedź, kto stanie w bramce, do jutrzejszego starcia - powiedział 55-letni trener.

Górnik przeszedł przebudowę. "Nie postrzegam ich jako słabszej drużyny"

A co z Górnikiem Zabrze? Trener Michal Gasparik doświadczył małej przebudowy swojej kadry. Z klubem pożegnali się ważni zawodnicy - Patrik Hellebrand, Lukas Ambros czy Marcel Łubik. Odeszli również Maksymilian Pingot, Dominik Szala i Paweł Olkowski, a karierę zakończył Lukas Podolski.

Wzmocnień jednak w Zabrzu jest sporo. Erik Prekop, Bruno Durdov, Kacper Urbański, Peter Federico czy wykupiony ze Slavii Praga po okresie wypożyczenia Ondrej Zmrzly - to tylko kilka nazwisk, które zasiliły wicemistrzów Polski. Tym samym Frederiksen nie miał wątpliwości, co do jakości czwartkowego przeciwnika swojej drużyny.

- Nie postrzegam Górnika jako słabszej drużyny niż w poprzednim sezonie. Patrząc na mecze towarzyskie, wciąż grają dobrze, na podobnym poziomie. Pokazali dobrą piłkę. Pozyskali kilku zawodników, którzy mają zastąpić tych, którzy odeszli. Do tego doszedł Taofeek Ismaheel, który był naszym piłkarzem w poprzednim sezonie, więc to dobry zespół - stwierdził Duńczyk.

Frederiksen uderza w PZPN. "To jest brak szacunku"

W pewnym momencie przedmeczowej konferencji trener "Kolejorza" wywołał temat nowych przepisów, które poznaliśmy w trakcie mistrzostw świata. Mowa o przypadkach, gdy do gry może wkroczyć VAR, o czerwonej kartce przy zasłanianiu ust w newralgicznych sytuacjach czy o dziesięciosekundowym odliczaniu w trakcie opuszczania przez zmienianego zawodnika boiska. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że mistrzowie Polski - i, jak można zakładać, przedstawiciele Górnika - zostali poinformowani o tym wszystkim na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem.

- Przed wejściem do sali konferencyjnej dowiedziałem się, że PZPN poinformował klub na dzień przed meczem, że w jego trakcie będą obowiązywały wszystkie nowe przepisy, które "zadebiutowały" na mundialu. Poza suchą informacją nie otrzymaliśmy żadnej prezentacji, ani nie odbyliśmy żadnego szkolenia - zdradził wyraźnie poirytowany Frederiksen.

- Oczekiwałbym, że w takiej sytuacji przyjedzie sędzia, przeprowadzi szkolenie z drużyną i wytłumaczy, z czym nowe zasady "będzie się jadło". A odpowiedzialny za wprowadzenie o potem przestrzeganie tych zasad jest kierownik drużyny, który nie jest sędzią i nie ma kompetencji, by wykładać przepisy gry, nie odpowie na wiele pytań zawodników, na które mógłby odpowiedzieć tylko sędzia - dodał trener.

- Uważam, że związek powinien traktować mecz o Superpuchar nieco poważniej, bo moim zdaniem jest to po prostu brak szacunku. Jestem niezadowolony nie dlatego, że nie podobają mi się nowe regulacje. Moim zdaniem większość z nich jest w porządku. Ale bądźmy poważni - potrzebujemy czasu, by się do nich zaadaptować - zakończył Frederiksen, wyraźnie wrzucając kamyczek do ogródka Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Okres przygotowawczy na piątkę. Tak prezentuje się sytuacja kadrowa Lecha

Wracając do kwestii stricte boiskowych - Frederiksen chwalił swoich podopiecznych za pracę wykonaną w trakcie obozu przygotowawczego. Lech rozegrał... dwa i pół sparingu. Najpierw Poznaniacy ograli FK Zeleziarne Podbrezova 3:1, następnie rozbili Bohemians Praga 4:0, a na koniec, w ramach 45-minutowej gry kontrolnej, zremisowali 0:0 z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska.

- Nie powiedziałbym, że zmieniliśmy dużo w porównaniu z przygotowaniami do poprzedniego sezonu. Większy nacisk położyliśmy na odpowiednie rozłożenie obciążeń. Za nami mocne, ciężkie treningi, ale braliśmy uważaliśmy, jak pracujemy. W zeszłym roku dokładaliśmy obciążenia, teraz było inaczej. Nie zabrakło pracy taktycznej jeśli chodzi o grę z piłką oraz bez niej. Doszli do nas nowi zawodnicy, musieli się zaadaptować, a kilku piłkarzy wróciło po kontuzjach. Takiej pracy boiskowej zatem również było sporo - podkreślił Duńczyk.

Lech, choć przygotowywał się zatem do sezonu w "lżejszy" sposób niż przed rokiem, nie uniknął jednak mniejszych bądź większych urazów. Problemy z przylotem do Polski miał także Irańczyk Allahyar Sayyadmanesh, który musiał wyjechać po podpisaniu kontraktu, by uzyskać wizę. Frederiksen jednak uspokoił kibiców - fani "Kolejorza" mogą spodziewać się debiutu w meczu o Superpuchar nowego gwiazdora.

- Allahyar dotarł do nas trochę później niż tego oczekiwaliśmy. Jest z drużyną od tygodnia, więc będzie gotowy, by zagrać, ale oczywiście nie przez 90 minut. Chcę go jutro wprowadzić z ławki rezerwowych - zapowiedział trener.

- Yannick Agnero i Daniel Hakans byli delikatnie przeciążeni, ale są już w pełni gotowi na to spotkanie. Oszczędzaliśmy ich prewencyjnie w niektórych jednostkach treningowych. Alex Douglas wciąż zmaga się z problemem z kostką i nie jest gotowy do gry. Kamil Jakóbczyk w zeszłym tygodniu przebywał w Londynie. Widział się ze specjalistą, który badał jego kontuzjowaną kostkę. Nie byliśmy w stu procentach usatysfakcjonowani rekonwalescencją, więc chcieliśmy zasięgnąć drugiej opinii. Ta wykazała, że musimy dalej monitorować temat. W tym przypadku okres rehabilitacji się wydłużył, ale mamy nadzieję, że niebawem piłkarz będzie już do naszej dyspozycji - dodał Frederiksen w kontekście pozostałych piłkarzy.

Błysk młodzieży z akademii. On może zostać "nowym Mońką"

Z pierwszym zespołem "Kolejorza" do sezonu przygotowywali się także młodzi zawodnicy, wśród których wyróżnili się Hubert Janyszka, Karol Delikat czy Wojciech Szymczak, który strzelił dwa gole w meczu z Bohemiansem. Ten pierwszy w ubiegłym sezonie debiutował w Ekstraklasie przy okazji wygranej z Legią Warszawa (4:0), a jego warunki fizyczne pozwalają myśleć, że niebawem środek defensywy Lecha stworzy dwóch wychowanków.

- Janyszka jest stałym członkiem pierwszego zespołu od końcówki poprzedniego sezonu. Myślę, że ma wiele jakości i może zostać "nowym Mońką". Jest bardzo silnym obrońcą, spokojnym z piłką przy nodze. Jest utalentowany i dysponuje dużym potencjałem - podkreślił Frederiksen.

- Delikat i Szymczak także brali udział w przygotowaniach. Ale w przypadku młodych piłkarzy wciąż musimy mieć pewność, że będą się harmonijnie rozwijać. A nas czeka dużo podróżowania, więc uczestnictwo w życiu pierwszej drużyny sprawiłoby, że ominą dużą część treningów. Żadna ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta w sprawie tej dwójki, ale podejrzewam, że będą trenować z pierwszym zespołem, ale również dużo czasu spędzać w rezerwach - dodał Duńczyk.

Żaden z tych zawodników nie znajdzie się w kadrze meczowej na mecz z Górnikiem. Frederiksen wyjawił, że cała trójka będzie przebywać w czwartek w akademii we Wronkach, gdzie trenuje z drugim zespołem. Na razie Duńczyk nie widzi sensu sadzania ich na ławce kosztem jednostki treningowej.

Niebawem dwumecz z Aarhus. Poznań czeka na Ligę Mistrzów

I choć Superpuchar jest dla Lecha ważny, nie da się ukryć, że dużo większa ekscytacja kibiców wiąże się z walką o Ligę Mistrzów. Pierwszym rywalem "Kolejorza" będzie mistrz Danii, Aarhus GF, w którego barwach gra były zawodnik poznańskiego klubu, Rasmus Carstensen, a członkiem sztabu szkoleniowego jest Markus Uglebjerg, były asystent Frederiksena. To może stanowić przewagę Duńczyków, ale nie musi.

- Markus Uglebjerg mógłby pewnie przygotować 20-minutową prezentację na temat każdego z naszych zawodników. To jednak może być zaleta, jak i wada, bo nie jest trudno, by przeciążyć w ten sposób piłkarzy - stwierdził trener klubu ze stolicy Wielkopolski.

Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze rozpocznie się w czwartek 16 lipca o godz. 19:00. Pierwsze spotkanie z Aarhus zaplanowano z kolei na wtorek 21 lipca o godz. 19:00. Relacje tekstowe na żywo z tych starć śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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