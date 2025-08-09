Powrót na stronę główną
Media: To się dzieje. Hit transferowy Legii na dniach!
Legia Warszawa po odejściu Maxiego Oyedele wciąż potrzebuje defensywnego pomocnika. Od dłuższego czasu do zajęcia jego miejsca przymierzany jest Damian Szymański. Ewentulany transfer 18-krotnego reprezentanta Polski mocno się jednak przeciąga. W końcu nastąpił w tej sprawie przełom. Nowe informacje przekazało właśnie TVP Sport.
Katar 2022. Mateusz Wieteska, Szymon Żurkowski i Damian Szymański na konferencji reprezentacji Polski przed meczem z Argentyną
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Damian Szymański z Legią Warszawa łączony jest od połowy lipca. Wówczas media informowały, że polski pomocnik nie pasuje do koncepcji nowego trenera AEK-u Ateny Marko Nikolicia i dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.  Niedługo później greccy dziennikarze twierdzili, że Szymański rozmawiał z dyrektorem sportowym Legii Michałem Żewłakowem i dał się namówić na transfer. Mimo to cały czas do niego nie doszło.

Co z transferem Szymańskiego do Legii? Temat nagle "przyspieszył"

Początkowo mówiło się, że w grę wchodzi nawet rozwiązanie kontraktu Szymańskiego z AEK-iem i dołączenie do warszawskiego klubu za darmo. Wkrótce okazało się, że nic z tego. Legia miała zaproponować Grekom 500 tys. euro, a ci na to nie przystali. Umowa reprezentanta Polski obowiązuje jednak do 2027 r., dlatego klub nie chciał pozbywać się go za tak niską kwotę.

W związku z tym negocjacje zaczęły się przeciągać. Mimo to Szymański nadal pozostawał priorytetem Legii do obsady pozycji defensywnego pomocnika. W końcu w jego sprawie ma nastąpić przełom. W piątek TVP Sport poinformowało, że temat transferu "przyspieszył". - Wiele wskazuje na to, że o ile nie dojdzie do nagłej zmiany sytuacji, to Szymański w najbliższych dniach powinien zostać piłkarzem stołecznego klubu - czytamy.

Na taki ruch ma być już zdecydowany sam Szymański. Do pełni szczęścia pozostaje już tylko ostatecznie dogadać się z działaczami AEK-u. Gdyby tak się stało, pomocnik byłby czwartym nowym zawodnikiem Legii sprowadzonym tego lata. Wcześniej na Łazienkowską trafili Petar Stojanović, Mileta Rajović i Arkadiusz Reca.

Damian Szymański do AEK-u Ateny dołączył w 2020 r. z rosyjskiego Achmata Grozny. Od tamtej pory w barwach greckiej drużyny rozegrał 190 spotkań, w których strzelił 11 goli i miał 12 asyst. Na koncie ma także 18 występów i dwa gole w reprezentacji Polski. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 3,5 mln euro.

