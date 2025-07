Reprezentant Polski nie trafi do Legii? Tyle trzeba zapłacić

16 lipca br. Legia Warszawa ogłosiła odejście Maxiego Oyedele do francuskiego Strasbourga za sześć mln euro. Od tego momentu stało się jasne, że Legia będzie szukać jego następcy, bardziej fizycznego niż technicznego. Jednym z kandydatów był Morten Bjorlo z Konyasporu, ale wygląda na to, że numerem jeden dla Legii jest Damian Szymański z AEK-u Ateny. - Mogę powiedzieć, że... chętnie bym rozważył taką propozycję czy perspektywę - stwierdził Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. Jak wygląda sytuacja?

Problemy Legii? AEK chce sporych pieniędzy za Szymańskiego. "Dalekie od oczekiwań"

Szymański ma odejść z AEK-u, bo nie znajduje się w planach Marko Nikolicia, nowego trenera zespołu z Grecji. Tamtejsi dziennikarze podawali, że Żewłakow przekonał Szymańskiego do transferu do Legii, a w grze była też Pogoń Szczecin. "Ostatecznych informacji należy spodziewać się do końca lipca" - pisał George Tsarouchas z serwisu athlosnews.gr. AEK najpewniej nie rozwiąże kontraktu z Szymańskim, bo liczy na to, że zarobi na nim około dwóch mln euro.

Portal enwsi.gr podaje, że na razie Legia zaoferowała AEK-owi 500 tys. euro za transfer Szymańskiego. "Pierwsza propozycja Legii była daleka od oczekiwań AEK-u. AEK zdecydował, że nikt nie opuści drużyny bez kwoty odstępnego, nawet jeśli jest to zawodnik skreślony przez trenera" - czytamy w artykule. Legia proponuje Szymańskiemu trzyletni kontrakt. Do tej pory reprezentant Polski zarabiał w AEK-u 800 tys. euro rocznie (około 3,5 mln złotych).

Jeżeli Legia spełni wymagania AEK-u za Szymańskiego, to ustanowi swój trzeci największy transfer przychodzący. Do tej pory Legia zapłaciła więcej za Miletę Rajovicia (3 mln euro z Watfordu) i Rubena Vinagre (2,5 mln euro ze Sportingu CP).

Szymański występuje w barwach AEK-u od stycznia 2020 r. W tym czasie zagrał w 190 meczach, w których strzelił 11 goli i zanotował 12 asyst. Poza tym wygrał mistrzostwo Grecji oraz krajowy Puchar. Niejednokrotnie Szymański był też kapitanem AEK-u. W Polsce Szymański reprezentował barwy Stali Kraśnik (2010-2011), GKS-u Bełchatów (2011-2016), Jagiellonii Białystok (2016-2017) oraz Wisły Płock (2017-2019).

Szymański byłby czwartym transferem Legii w letnim oknie, po Milecie Rajoviciu (za którego zapłaciła 3 mln euro), Arkadiuszu Recy i Petarze Stojanoviciu (ten duet był dostępny na rynku po wygaśnięciu umów z poprzednimi pracodawcami).