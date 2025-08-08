Ależ im nastrzelał! Spektakularny popis Lewandowskiego. Tak go nazwali

101 - tyle goli strzelił Robert Lewandowski przez trzy sezony w FC Barcelonie. Polski napastnik już jest w czołówce historycznej klasyfikacji strzelców katalońskiego klubu (18. miejsce), a niektóre z jego trafień wryły się w pamięć obserwatorom.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Chciałbym żeby sam przemówił, a nie przez PR-owców

Robert Lewandowski pokazuje wielką klasę w FC Barcelonie. Kibice zachwyceni

Na jednym z profili w serwisie X ukazała się kompilacja z najlepszymi bramkami 36-latka dla mistrzów Hiszpanii. Niektóre z nich są wyjątkowo efektowne, a internauci docenili to, co w minionych sezonach wyprawiał zawodnik.

"Legenda klubu", "co za gracz! Prawie siedmiominutowa kompilacja najlepszych bramek? To mocne", "w tym wieku. Legenda, absolutna legenda" - czytamy w komentarzach i odpowiedziach na wideo. Pojawiło się też wiele pochlebnych dla Lewandowskiego porównań z innymi gwiazdami światowego futbolu.

Robert Lewandowski stawiany ponad wielkimi gwiazdami piłki nożnej

"Ten człowiek zasługuje na to, żeby odejść z tytułem Ligi Mistrzów. Moim skromnym zdaniem, to najlepszy napastnik, jakiego kiedykolwiek widziałem. Lepszy niż Luis Suarez i lepszy niż Karim Benzema", "jest wiekowy, ale żaden napastnik z obecnej generacji nie jest tak dobry jak on. Ani Halaand, ani Mbappe. Jego gra głową jest niezrównana", "moim zdaniem, jeśli chodzi o Barcelonę, 'Lewy' odegrał dla niej ważniejszą rolę niż kiedykolwiek Neymar" - zachwycają się fani.

Można dyskutować o wyższości Polaka nad wspomnianymi zawodnikami, ale samo umieszczenie go w tak zacnym gronie nie jest na wyrost. Sumiennie pracował na to również przed transferem do katalońskiego klubu, masowo zdobywając bramki dla Bayernu Monachium (2014-2022) czy Borussii Dortmund (2010-2014).

Zobacz też: Cristiano Ronaldo reaguje na nominacje Złotej Piłki. Poszło w świat

Właśnie dla Bawarczyków Robert Lewandowski strzelił najwięcej goli w karierze, dokładnie 344. Nieco więcej niż dla FC Barcelony zdobył ich dla Borussii Dortmund, konkretnie 103. W barwach Lecha Poznań zanotował 41 trafienia, a jako gracz Znicza Pruszków 21-krotnie trafiał do bramki rywali. Do tego ma 84 gole w reprezentacji Polski.