Ter Stegen odpalił bombę. Była 18:57, gdy wydał oświadczenie

Marc-Andre ter Stegen prowadzi swoistą wojnę z władzami FC Barcelony. Najpierw sprowadziły mu one konkurenta w postaci Joana Garcii i próbowały się go pozbyć. Ten jednak na to nie pozwolił, a potem poddał się operacji pleców, de facto uniemożliwiając transfer. Mało tego, nie podpisał raportu medycznego, który Katalończycy planowali złożyć do Komisji Medycznej La Ligi. A to mocno skomplikowało im życie.

Kolejna część "dramy" wokół ter Stegena. Barcelona wydała oświadczanie. Ten już odpowiedział swoim

Przyjęcie raportu mogłoby zwolnić klub z opłaty 80 procent pensji bramkarza, co umożliwiłoby rejestrację nowych piłkarzy. Postawa ter Stegena zablokowała taki wariant. W odwecie w czwartek FC Barcelona wydała komunikat, w którym ogłosiła decyzję o tymczasowym odebraniu mu funkcji kapitana. Od tego czasu minął zaledwie jeden dzień i swoje oświadczenie wydał sam ter Stegen.

Dokładnie o godz. 18:57 zamieścił je w swoich mediach społecznościowych. - Ostatnie kilka miesięcy było dla mnie szczególnie trudne, zarówno fizycznie, jak i osobiście. Jak dla każdego zawodnika po kontuzji moim jedynym priorytetem zawsze był jak najszybszy powrót na boisko, motywowany jedynie chęcią pomocy drużynie i robienia tego, co kocham najbardziej: rywalizacji. W ostatnich tygodniach wiele się o mnie mówiło - niektóre z tych rzeczy były zupełnie bezpodstawne. Dlatego czuję potrzebę przedstawienia mojej wersji wydarzeń z szacunkiem, ale jasno - rozpoczął.

Następnie przeszedł do tematu operacji, jaką przeszedł pod koniec lipca. - Decyzja o poddaniu się operacji została podjęta po konsultacji z lekarzami i w pełni zaakceptowana przez Klub, a jej celem było priorytetowe traktowanie mojego zdrowia i długoterminowej kariery sportowej, które oczywiście są w pełni zgodne z celami FC Barcelony, abym jak najszybciej mógł wrócić na boisko i kontynuować zdobywanie trofeów. Co więcej, publicznie ogłosiłem minimalny czas rekonwalescencji, jaki będę potrzebował po operacji, o czym poinformowali mnie najbardziej uznani eksperci, zawsze w porozumieniu z Klubem - wyjaśnił.

Ter Stegen rozwiał wątpliwości co swojej przyszłości. "Jestem w pełni gotowy"

Zanegował również narrację, jaka pojawia się w hiszpańskich mediach, jakoby celowo blokował rejestrację nowych zawodników Barcelony. - Chciałbym również wyjaśnić - w obliczu pewnych spekulacji - że wszystkie podpisy i odnowienia kontraktów dokonane przez Klub zostały sfinalizowane przed moją operacją, a zatem w żadnym wypadku nie mogę uznać, że moje niefortunne okoliczności związane z nową operacją, którą musiałem przejść, byłyby konieczne do rejestracji innych kolegów, których bardzo szanuję i z którymi chciałbym dzielić szatnię przez wiele sezonów. Każda alternatywna interpretacja wydaje mi się zarówno niesprawiedliwa, jak i niedokładna - stwierdził.

Z jego słów wynika, że pomimo konfliktu nie zamierza nigdzie odchodzić, tylko dalej walczyć o miejsce w składzie. - Przez całą moją karierę starałem się zawsze postępować z profesjonalizmem, szacunkiem i zaangażowaniem dla barw, które reprezentowałem. Mam głęboką sympatię do FC Barcelony, tego miasta i jego kibiców, którzy wspierali mnie przez tyle lat. Moje oddanie tym barwom pozostaje bezwarunkowe. Rozumiem, że trudne chwile mogą generować napięcia, ale wierzę, że poprzez dialog i odpowiedzialność uda nam się konstruktywnie rozwiązać tę sytuację. Jestem w pełni gotowy do współpracy z kierownictwem Klubu w celu rozwiązania tej sprawy i udzielenia wymaganej zgody - zakończył, pozdrawiając kibiców FC Barcelony.