Media: Legia bierze reprezentanta Polski! "Żewłakow go przekonał"

Damian Szymański rozegrał w sumie 190 meczów w barwach AEK-Ateny, w których strzelił łącznie 11 goli i zaliczył 12 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt dobiegnie końca w 2027 roku, ale wszystko wskazuje na to, że szybciej pożegna się z klubem. Nowy trener Marko Nikolić nie jest fanem talentu Polaka i dał mu wolną rękę ws. transferu.

Legia skontaktowała się z reprezentantem Polski

Jakiś czas temu dziennikarze TVP Sport donosili, iż "nie jest wykluczone, że ateński zespół zaproponuje 30-latkowi rozwiązanie kontraktu" - czytamy. Teraz wszystko wskazuje, że będzie on kontynuował karierę w Polsce, o czym informują greccy dziennikarze.

"Damian Szymański jest już bardzo bliski podpisania kontraktu z Legią Warszawa! Michał Żewłakow rozmawiał z polskim pomocnikiem i przekonał go. Pogoń również bierze udział w wyścigu, AEK jest pozytywnie nastawiony do sprzedaży Szymańskiego" - donosi George Tsarouchas.

"Atmosfera była więcej niż pozytywna"

Dziennikarz athlosnews.gr podkreśla, że klub "nie liczy" na Polaka. Sytuację miał wykorzystać Michał Żewłakow, który skontaktował się z Szymańskim, by przekonać go do przeniesienia się do Warszawy. "Atmosfera między nimi była więcej niż pozytywna" - czytamy.

"Obecnie oczekuje się, że Polacy w najbliższych dniach nawiążą ostateczne kontakty z AEK-iem w celu przyspieszenia transferu Szymańskiego, gdyż piłkarz wyraził chęć powrotu do Polski. Duże zainteresowanie jego sprawą wyraziła również Pogoń Efthimisa Koulourisa" - podkreślono.

Zdaniem serwisu to Legia ma przewagę w wyścigu o 30-latka, który chce grać, by mieć szansę na powrót do reprezentacji. Nie wiadomo, czy Damian Szymański zostanie wypożyczony, czy przeniesie się na stałe od razu. "Ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Ostatecznych informacji należy spodziewać się do końca lipca" - zakończono.

