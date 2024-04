Alarm w Pogoni. Fatalne wieści przed finałem

Pogoń Szczecin ma historyczną szansę na to, by zdobyć trofeum. To dzięki awansowi do finału Pucharu Polski po wygranej 2:1 po dogrywce nad Jagiellonią Białystok. Wtedy bramki dla zespołu prowadzonego przez Jensa Gustafssona zdobywali Efthymios Koulouris oraz Fredrik Ulvestad. - Wciąż wierzę gorąco, że sezon skończymy nie tylko z Pucharem Polski, ale jednak też z jakimś dobrym miejscem w tabeli - mówił Sport.pl Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin tuż po awansie do finału krajowego pucharu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

A jak wygląda sytuacja Pogoni w Ekstraklasie? Tam szczecinianie zajmują szóste miejsce z 44 punktami i tracą cztery do trzeciego Lecha Poznań. Warto dodać, że ostatnie miejsce na podium gwarantuje udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W niedawnym hicie ligi Pogoń przegrała 0:1 z Lechem po golu Mikaela Ishaka. Teraz pojawiają się kolejne fatalne wieści dla Pogoni.

Gwiazda Pogoni wypada do końca sezonu. "Bardzo duża wyrwa"

Mowa o Rafale Kurzawie, który w Pogoni jest defensywnym pomocnikiem i jest kluczowym zawodnikiem w zespole Jensa Gustafssona. Szwedzki szkoleniowiec nie będzie mógł jednak z niego korzystać w ostatnich meczach tego sezonu. Pogoń informuje w oficjalnym komunikacie, że Kurzawa w trakcie wspomnianego meczu z Lechem uszkodził więzadło poboczne w kolanie. "Kontuzja ma typowo mechaniczny charakter, a zawodnik doznał jej po kontakcie z rywalem w trakcie drugiej połowy spotkania. Kontynuował grę bez konieczności interwencji sztabu medycznego" - przekazuje klub.

"Dolegliwości bólowe wystąpiły po zakończeniu spotkania i wówczas podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań" - dodaje Pogoń. - Badania niestety potwierdziły uszkodzenie więzadła. W pierwszej kolejności spróbujemy zastosować leczenie zachowawcze, bez wykonywania zabiegu. Będziemy oceniać postęp procesu gojenia co tydzień i podejmować decyzje o dalszym procesie leczenia. Nie zmienia to faktu, że piłkarza czeka przerwa do końca sezonu - wyjaśnił Bartosz Paprota, doktor Pogoni.

To sprawia, że Pogoń wśród defensywnych pomocników ma do dyspozycji tylko Joao Gamboę oraz Kacpra Smolińskiego. "Bardzo duża wyrwa dla Pogoni. Rozgrywał naprawdę dobrą rundę, taki pech. Obawiam się, że teraz wyjdzie głębia składu Pogoni, a raczej jej brak" - pisze Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl. "Chłop wreszcie grał tak, że łapska się same do oklasków składały, profesura jako szóstka i teraz kontuzja kolana. Bardzo przykro" - dodaje Mateusz Janiak.

Kurzawa trafił do Pogoni w lutym 2021 r. bez kwoty odstępnego, gdy wygasł jego kontrakt z SC Amiens. Wcześniej reprezentował barwy Górnika Zabrze (2010-2018), FC Midtjylland (01-06.2019) czy duńskiego Esbjerga (01-06.2020). W tym sezonie w barwach Pogoni zagrał 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Kurzawa zagrał też siedem spotkań w reprezentacji Polski.

Poza finałem Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym, Pogoń zagra jeszcze mecze z Ruchem Chorzów (12.04), Piastem Gliwice (20.04), Jagiellonią Białystok (26.04), Puszczą Niepołomice (06.05), Rakowem Częstochowa (11.05), Stalą Mielec (18.05) i Górnikiem Zabrze (25.05).