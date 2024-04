Dariusz Mioduski śrubuje wstydliwy rekord. "Piękny jubileusz"

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Legii Warszawa były fatalne. Choć można było zauważyć poprawę w starciach z Piastem (3:1), Górnikiem (3:1) czy Jagiellonią (1:1), to nie zmieniły one zbytnio sytuacji w ligowej tabeli. Na ten moment Legia traci do liderującej Jagiellonii siedem punktów i ma już tylko iluzoryczne szanse na mistrzostwo Polski. Władze klubu, chcąc wywalczyć przynajmniej prawo udziału w el. LKE, zdecydowały się na radykalną zmianę.

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

Niepokojąca statystyka Legii Warszawa. Tyle szkoleniowców zatrudnił już Dariusz Mioduski

Niespodziewanie Legia Warszawa poinformowała we wtorek, że po niespełna dwóch latach pracy Kosta Runjaić żegna się z zespołem. Bardzo szybko dziennikarz Tomasz Włodarczyk podał za to, że jego następcą zostanie były szkoleniowiec Motoru Lublin, kontrowersyjny Goncalo Feio. "Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce" - komentował ten ruch Mateusz Borek.

Choć rzekomo decyzję o zwolnieniu Runjaicia podjął dyrektor sportowy Jacek Zieliński, aniżeli właściciel klubu Dariusz Mioduski, to i tak na niego spadła spora krytyka w sieci. Nie ma co się dziwić, gdyż od kiedy samodzielnie przejął dowodzenie w Legii w 2017 roku, to zatrudnił już 10. trenera. Biorąc pod uwagę cały XXI wiek, to według portalu Transfermarkt w klubie doszło do aż 25 zmian na tym stanowisku. "Piękny jubileusz" - skomentował ironicznie Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Najdłużej funkcję szkoleniowca Legii pełnił Jan Urban, który przez dwie kadencje zanotował łącznie 1582 dni. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Aleksandar Vuković (cztery kadencje - 754 dni), a trzecie Maciej Skorża (jedna - 729 dni). Runjaić prowadził za to Legię przez dokładnie 648 dni i zdobył z nią Puchar oraz Superpuchar Polski.

Po 27. kolejkach ekstraklasy Legia (45 pkt) zajmuje piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Jagiellonia (52 pkt), która wyprzedza Śląsk (50 pkt) oraz Lecha Poznań (48 pkt). Do końca rozgrywek pozostało siedem spotkań, a przed wicemistrzami Polski niezwykle trudny kalendarz. Już w sobotę 13 kwietnia zagrają z Rakowem Częstochowa, następnie ze Śląskiem Wrocław (21.04), a potem jeszcze z Lechem (11.05).