Alarm przed meczami Ligi Mistrzów. Boją się ataków. UEFA pilnie reaguje

Real Madryt kapitalnie spisuje się w ostatnich miesiącach. Nie dość, że zachwyca w lidze, to jego występy w Lidze Mistrzów robią jeszcze większe wrażenie. Bezbłędnie przebrnął przez fazę grupową, w której zmierzył się z SSC Napoli, Sportingiem Braga oraz Unionem Berlin, a świetną formę zademonstrował również w spotkaniach 1/8 finału z RB Lipsk. Teraz piłkarzy Carlo Ancelottiego czeka najtrudniejsze wyzwanie, gdyż zmierzą się z obrońcą tytułu.

Jest reakcja na groźby ISIS. Kluby podjęły radykalne kroki

Punktualnie o 21:00 powinny rozpocząć się dwa wtorkowe ćwierćfinały Ligi Mistrzów: Arsenal - Bayern oraz Real Madryt - Manchester City. Następnego dnia dojdzie za to do starć Atletico z Borussią Dortmund i PSG z FC Barceloną. Niedawno pisaliśmy o tym, że do sieci trafiły niepokojące informacje, wedle których ISIS zagroziło atakiem terrorystycznym na te spotkania.

UEFA oświadczyła, że jest świadoma zagrożenia, ale mimo to mecze odbędą się zgodnie z planem. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Francji podało, że zostanie zwiększona liczba jednostek policji na meczu. "Oni mogą celować we wszystkie dyscypliny sportowe, ale biorąc pod uwagę, jak ważna jest Liga Mistrzów, postawili na piłkę nożną. Oczywiście, rozmawiamy z naszymi partnerami, aby być gotowym na wszystko" - oznajmił minister Gerald Darmanin.

Hiszpańskie MSW postanowiło za to zatrudnić ponad 2 tys. więcej pracowników ochrony. "Agencje bezpieczeństwa rozplanowały odpowiednie rozmieszczenie operacyjne. Poza agentami Policji Krajowej oraz Gwardii Cywilnej zostaną do nich dołączeni członkowie madryckiej policji. Podjęliśmy skoordynowane działania i zapewnimy pełną ochronę" - przekazano w oświadczeniu dla ESPN.

Londyńska policja podkreśliła za to, że poziom zagrożenia nie jest znaczący, ale mecze LM mimo to są zagrożone atakiem. "Jesteśmy świadomi doniesień w Internecie dotyczących nawoływań do niepokojących ruchów w całej Europie i tutaj, w Londynie. Chcę jednak zapewnić, że mamy solidny plan i zapewnimy spokojny przebieg spotkania. Prosimy jednak o zachowanie czujności" - powiedziała zastępca podkomisarza Ade Adelekan w rozmowie z ESPN.

Do sprawy odnieśli się też pracownicy klubów: rzecznik Arsenalu oraz... trener PSG Luis Enrique. "Nasz plan na ten mecz nie różni się od poprzednich. Zmienia się wyłącznie podejście, ale współpracując z policją i UEFA, chcemy wyeliminować poziom zagrożenia" - przekazał rzecznik. "Wszyscy są tym zaniepokojeni. Ale mam nadzieję, że jest to coś, co możemy kontrolować" - zakończył szkoleniowiec.