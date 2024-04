Zaskakujące wieści ws. znanego trenera. Dopiero napsuł krwi Legii, a teraz takie coś?

Pascal Jansen dał się poznać polskim kibicom jako trener AZ Alkmaar. To on poprowadził holenderską ekipę w dwóch emocjonujących meczach przeciwko Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji. W pierwszym w Holandii udało mu się odnieść zwycięstwo 1:0, ale w rewanżu w Warszawie lepsi byli wicemistrzowie Polski i to oni kosztem AZ awansowali do 1/16 finału. Teraz 51-latek jest bardzo blisko objęcia rosyjskiego Spartaka Moskwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

Spartak Moskwa chce holenderskiego trenera. Niedawno mierzył się z Legią

Jansen od połowy stycznia tego roku pozostaje bez pracy. AZ rozstało się z nim z uwagi na niezadowalające wyniki. Zdaniem portalu Championat.com to właśnie on jest głównym faworytem do zastąpienia dotychczasowego szkoleniowca Spartaka - Guillermo Abascala. Hiszpan wciąż pozostaje na stanowisku, ale według rosyjskich źródeł w przyszły weekend po meczu z ostatnią w tabeli drużyną Soczi może zostać zwolniony.

Spartak na osiem kolejek przed końcem sezonu ligi rosyjskiej zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, a do prowadzącego Zenitu St. Petersburg traci dziewięć punktów. Wciąż ma szansę na wywalczenie Pucharu Rosji, ale pierwszy mecz półfinałowy z Zenitem przegrał 1:2. W tym sezonie zespół pod wodzą Abasacala spisuje się zatem bardzo przeciętnie. 15 meczów wygrał, pięć zremisował i aż 11 przegrał.

Dla Jansena byłaby to dopiero druga praca w charakterze trenera pierwszej drużyny. Wcześniej prowadził zespoły młodzieżowe Haarlem, Sparty Rotterdam czy PSV Eindhoven. Zaliczył też krótki epizod na Bliskim Wschodzie, gdzie pracował z młodzieżą w Al-Jazeera Club i Al-Wehda. Do AZ Alkmaar dołączył w 2018 r. Początkowo był asystentem trenera Johna van den Broma (tego samego, który później przeniósł się do Lecha Poznań), a potem Arne Slota. Głównym trenerem został w grudniu 2020 r. AZ poprowadził samodzielnie w 162 spotkaniach. Jego bilans to 96 zwycięstwa 24 remisy i 42 porażki.