Dramat w meczu Legii. Piłkarza odwieziono do szpitala. Klub przekazał fatalne wieści

W meczu Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice doszło do groźnego starcia. Mateusz Cholewiak w walce o górną piłkę zderzył się z Marco Burchem. Zawodnik Puszczy finalnie został zniesiony z murawy na noszach i przetransportowano go do szpitala. Po meczu klub z Niepołomic przekazał najnowsze wieści na temat stanu zdrowia piłkarza. I niestety nie są one dobre, a Cholewiak doznał poważnego urazu.

