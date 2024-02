Były sędzia wydał wyrok po meczu Legii. "Należała się czerwona kartka"

Rafał Rostkowski to były sędzia główny i sędzia asystent. W latach 1991-2017 sędziował spotkania Ekstraklasy, a przez dwie dekady był arbitrem UEFA. Po odłożeniu gwizdka na półkę został ekspertem sędziowskim TVP, a także prowadzi kanał "OfSajDowo" na YouTube.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Sędzia nie ma wątpliwości. Burch powinien wylecieć z boiska

Rostkowski na stronie sport.tvp.pl dokonał szczegółowej analizy sytuacji, do której doszło w meczu Legii Warszawa z Puszczą Niepołomice. Przypomnijmy, że w 36. minucie Wojciech Myć odgwizdał faul Marco Burcha na Mateuszu Cholewiaku. Austriak w bezpardonowy sposób wpadł w zawodnika gości. - Uderzył siłą całego ciała w okolice kręgosłupa i głową uderzył w tył głowy piłkarza Puszczy, który został zniesiony z boiska z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu - ocenia Rostkowski.

Ekspert przyznaje, że nie może mieć pretensji ani do Wojciecha Mycia, który pokazał Burchowi żółtą kartkę, ani do jego arbitra VAR Pawła Psikta. - Arbitrzy są tak szkoleni, aby w podobnych sytuacjach karać piłkarzy raczej napomnieniem, a nie wykluczeniem. Biorąc pod uwagę interes Ekstraklasy, klubów czy samych piłkarzy – to oczywiście niewłaściwa praktyka sędziowska, ale ustalanie szczegółowych kryteriów oceny takich fauli nie zależy od samych sędziów, lecz od ich przełożonych - dodaje Rostkowski.

Jak pisze były sędzia arbitrzy uznali więc, że faul Austriaka był nierozważny. On sam jest jednak innego zdania. - Faul poważny rażący z użyciem nieproporcjonalnej siły. Za takie przewinienia należy się kartka czerwona - ocenił, przywołując artykuł 12 "Przepisów gry" traktujący o "grze niedozwolonej i niewłaściwym postępowaniu".

Treść definicji "poważnego, rażącego faulu" brzmi:

"Atak nogami lub atak w walce o piłkę, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi być traktowany jako poważny, rażący faul. Każdy zawodnik, który gwałtownie atakuje przeciwnika, kiedy walcząc o piłkę, naskakuje z przodu, z boku lub z tyłu, używając jednej lub obu nóg – czyniąc to z użyciem nieproporcjonalnej siły i narażając tego zawodnika na niebezpieczeństwo – popełnia poważny, rażący faul".

Marco Burch otrzymał żółtą kartkę, ale i tak nie dokończył niedzielnego spotkania. W 62. minucie Kosta Runjaić zdecydował się go zdjąć. Na murawie w miejsce 23-latka pojawił się Radovan Pankov.