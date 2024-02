Tego kamery nie pokazały. Rozróba w Bayernie. Rzucili się sobie do oczu tuż po meczu

Bayern Monachium przegrał z VfL Bochum 2:3 w 22. kolejce Bundesligi. Dla drużyny Thomasa Tuchela to trzecia porażka z rzędu po tym, jak przed tygodniem przegrała z Bayerem Leverkusen (0:3), a w środę z Lazio (0:1). To pierwsza taka seria Bayernu od przełomu kwietnia i maja 2015 r.

Jeszcze przed meczem niemieckie media wieszczyły, że jeśli Bayern przegra w Bochum, to pracę straci Tuchel, który od dawna jest krytykowany. Zaraz po niedzielnym spotkaniu znany dziennikarz - Fabrizio Romano - poinformował, że w Bayernie trwa już specjalne spotkanie, na którym omawiana jest przyszłość niemieckiego szkoleniowca.

Nic jednak nie wskazuje na to, by praca Tuchela w Bayernie miała jeszcze jakikolwiek sens. I nie chodzi tylko o to, co Bayern reprezentuje na boisku. Jak pokazały sceny po meczu z Bochum, w szatni panuje też fatalna atmosfera.

Kimmich spiął się z asystentem Tuchela

"Bild" poinformował, że jeszcze na boisku doszło do słownej utarczki między Joshuą Kimmichem i asystentem Tuchela - Zsoltem Lowem. Chociaż telewizyjne kamery tego nie uchwyciły, to dziennik przekonywał, że obu panów rozdzielać musiał Manuel Neuer.

Na tym sytuacja jednak się nie zakończyła. Low, schodząc do szatni, głośno przeklinał, zdenerwowany spinką z Kimmichem. Według naocznych świadków to reprezentant Niemiec miał być prowodyrem tej nieprzyjemnej sytuacji i niewiele zabrakło, by doszło między nimi do rękoczynów.

Porażka sprawiła, że po 22 kolejkach Bayern traci już osiem punktów do lidera z Leverkusen. Kolejny mecz monachijczycy zagrają w sobotę, kiedy podejmą RB Lipsk. Sporo wskazuje na to, że na ławce rezerwowych zasiądzie już nowy szkoleniowiec.

Niewykluczone, że Kimmich, który spiął się z Lowem, latem opuści Bayern. Umowa reprezentanta Niemiec wygasa latem 2025 r. i na razie nie widać perspektyw na jej przedłużenie. A to oznacza, że najbliższe okienko transferowe będzie ostatnim, w którym Bayern mógłby zarobić na Kimmichu. Piłkarzem zainteresowane są m.in. Manchester City oraz FC Barcelona.