Kibice nie dają za wygraną. Niemcy sobie nie radzą. "W Polsce posypałyby się zakazy"

20 stycznia w meczu FC Koeln - Borussia Dortmund kibice rzucali na boisko czekoladki. 10 lutego w Berlinie w trakcie spotkania Unionu z VfL Wolfsburg na murawie lądowały piłeczki tenisowe. W piątek na początku drugiej połowy meczu FC Koeln - Werder Brema pojawiły się nie tylko piłki, ale też zdalnie sterowane auta. W trakcie sobotniego meczu Hansy Rostock z Hamburgiem na boisko znów wjechały zabawkowe auta, ale tym razem opatrzone były świecami dymnymi.

Kibice na stadionach 1. i 2. Bundesligi protestowali coraz częściej i ostrzej. Ciąg dalszy protestów fanów na najwyższym poziomie w Niemczech kontynuowany był w niedzielne popołudnie na stadionach we Fryburgu oraz Bochum.

Kiedy wydawało się, że kibice w Niemczech nie wymyślą już nic innego, kolejny poziom protestu zaprezentowali fani Freiburga. Ci w meczu z Eintrachtem Frankfurt (3:3) wnieśli na stadion i odpalili zdalnie sterowane samoloty.

Kiedy plastikowe zabawki latały nad stadionem we Fryburgu, kibice dodatkowo rzucali na boisko cukierki. Zanim te zostały zebrane z murawy, spotkanie zostało przerwane na kilkanaście minut.

- Jak tak na to patrzę, to myślę, że w Polsce posypałyby się zakazy wyjazdowe oraz zakazy stadionowe. W Niemczech to się jednak nie dzieje - powiedział komentujący to spotkanie dziennikarz Viaplay.

Kolejne protesty w Bundeslidze

Chwilę po zakończeniu meczu we Fryburgu rozpoczęło się spotkanie w Bochum, w którym gospodarze gościli Bayern Monachium. I tu protesty były może mniej wyszukane, ale za to na dłużej sparaliżowały mecz.

Zaczęło się na początku pierwszej połowy, kiedy kibice Bochum rzucali na boisko piłki tenisowe. Po chwili przerwy to samo zaczęli robić fani Bayernu, przez co sędzia przerwał mecz na dłużej i poprosił obie drużyny o zejście do ławek rezerwowych.

Tylko pierwsza połowa została przedłużona o blisko kwadrans. Po 15 minutach drugiej części mecz ponownie został przerwany na kilkanaście minut. Powód był dokładnie ten sam. Tym razem sędzia zareagował jednak ostrzej.

Arbiter nie tylko przerwał spotkanie, ale i poprosił obie drużyny o zejście do szatni. U kibiców gospodarzy reagował zawodnik Bochum - Anthony Losilla - który rozmawiał z fanami, prosząc o uspokojenie sytuacji na trybunach.

Co to za wydarzenia na niemieckich trybunach? To forma protestu, jaką przyjęli niemieccy kibice. Tym nie podoba się pomysł sprzedawania przez Bundesligę części wpływów z praw marketingowych i medialnych zagranicznym inwestorom. Kibice boją się dodatkowych dni meczowych, rozgrywania meczów za granicą oraz stworzenia furtki, dzięki której inwestorzy mogliby przejąć kontrolę nad klubami. Protesty trwają w całym kraju.