Dramat na Legii. Karetka odwiozła zawodnika do szpitala [WIDEO]

Puszcza Niepołomicie nieoczekiwanie prowadziła do przerwy z Legią Warszawa 1:0. Tuż przed golem na boisku doszło do groźnego starcia. Mateusz Cholewiak walczył o górną piłkę z Marco Burchem, a obaj piłkarze niefortunnie się ze sobą zderzyli. Zawodnik Puszczy padł na murawę i opuścił boisko na noszach. Komentujący to spotkanie dodali również, że został przetransportowany do szpitala.

