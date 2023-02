Reprezentant Czech o krok od Jagiellonii. Duży transfer na ostatniej prostej

Michal Sacek to czeski defensywny pomocnik, który jest wychowankiem Sparty Praga. W klubie ze stolicy Czech występuje od 2016 roku, kiedy został włączony do pierwszej drużyny. 26-latkowi kończy się latem kontrakt z obecną ekipą i wiele wskazuje, że może trafić do ekstraklasy.

Michal Sacek dołączy do Jagiellonii Białystok. Transfer na ostatniej prostej

Jednokrotny reprezentant Czech (debiut 8 września 2021 roku w meczu towarzyskim z Ukrainą, zagrał 14 minut), jest blisko Jagiellonii Białystok. Klub od jakiegoś czasu kontaktował się ze Spartą Praga. Teraz doszło do porozumienia i Sacek ma przejść we wtorek testy medyczne.

Według informacji dziennikarza Sport.pl Jakub Seweryna transfer Czecha jest bardzo prawdopodobny i wynika z faktu, że piłkarz jesienią grał bardzo mało. Zaliczył tylko pięć spotkań w lidze. Powód? Konflikt z trenerem Brianem Priske. Sparta obecnie zajmuje trzecie miejsce w rodzimych rozgrywkach z siedmiopunktową stratą do liderującej Slavii.

Sacek jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 1,5 mln euro. Dotychczas rozegrał 201 meczów dla Sparty Praga, dla której strzelił trzy gole i zaliczył 17 asyst.

Ten transfer może nieco zaskakiwać, szczególnie że Jagiellonia zmaga się z problemami finansowymi. - Sytuacja klubu jest trudniejsza, niż zakładałem po wstępnym audycie. Niestety w międzyczasie wypadły nam z szafy kolejne trupy. Walczymy o to, by być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów i zawodników. Z czego wynikał problem finansowy? Z tego, że, celując w podtrzymanie świetnych wyników ligowych, klub zaciągał spore, wieloletnie zobowiązania - powiedział Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii w rozmowie z TVP Sport.

Z tego powodu klub sprzedał do Parmy utalentowanego Mateusza Kowalskiego. Na wychowanku zarobił milion euro. Latem z drużyną ma się pożegnać jeden z dotychczasowych liderów Marc Gual. Hiszpan, gdy skończy się jego wypożyczenie do Jagiellonii z Dnipro-1 Dniepropietrowsk, ma podpisać kontrakt z Legią Warszawa. Kontrakty z zespołem podpisali Dusan Stojinović oraz wypożyczony ze Spezii Aurelien Nguiamba.

Jagiellonia w obecnym sezonie ekstraklasy radzi sobie bardzo przeciętnie. Efektem tego jest dopiero 15. miejsce, na co składa się 19 punktów po 18. rozegranych meczach. Ekipa Macieja Stolarczyka w pierwszym meczu rundy wiosennej zremisowała 1:1 z Piastem Gliwice. W następnej serii gier czeka ich wyjazdowe starcie z Widzewem.