Hiszpanie zgodni ws. Lewandowskiego. Tak ma wyglądać skład Barcelony. Xavi ma problem

34-latek w ostatnim czasie pauzował trzy mecze za czerwoną kartkę, którą obejrzał jeszcze przed mundialem w pojedynku z Osasuną. Kara dotyczyła jednak tylko rozgrywek LaLiga, przez co Lewandowski zagrał w spotkaniach Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii. W styczniu zagrał w czterech meczach i zdobył cztery bramki.

Brak Dembele ogranicza pole manewru Xaviemu. Pewna dziesiątka

FC Barcelona bez niego w lidze radziła sobie świetnie. Wygrała wszystkie trzy spotkania - wszystkie wynikiem 1:0 - i powiększyła przewagę w tabeli nad drugim Realem Madryt. Obecnie wynosi ona pięć punktów. W środę może ona być jeszcze większa, gdyż podopieczni Xaviego zagrają swój zaległy mecz na wyjeździe z Realem Betis. To jednak nie będzie łatwe zadanie, o czym Katalończycy przekonali się już kilka tygodni temu. W półfinale Superpucharu Hiszpanii w 90. minutach padł wynik 1:1. Zespół z Sevilli to obecnie szósta drużyna LaLiga, lecz w przypadku zwycięstwa nad Barcą zrównają się punktami z czwartym Atletico Madryt.

FC Barcelona wreszcie z "nową" szóstką. Młoda gwiazda trafia do zespołu

Rzadko zdarza się, żeby hiszpańskie media były tak zgodne co do składu Blaugrany, jak dzisiaj. Wszystkie największe sportowe dzienniki zapowiadają, że Xavi desygnuje do gry następującą jedenastkę:

Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Balde - Busquets, De Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi

Szkoleniowiec Barcelony ma ograniczone pole manewru przez kontuzje Dembele, a brak zaufania do Ansu Fatiego czy Ferrana Torresa, który wraca po pauzie za kartki, ma spowodować po raz kolejny ustawienie z czwórką środkowych pomocników, z Gavim ustawionym jako fałszywym skrzydłowym. Taką XI prognozuje "Marca", "AS", "Sport" czy "L'Esportiu", natomiast lekko wyłamuje się "Mundo Deportivo", które w miejsce De Jonga widzi Fatiego. Wówczas w środku pola ma zagrać Gavi. Wątpliwości nie budzi obsada linii obrony.

"Cel? 50 punktów" - na tym skupiają się środowe dzienniki na Półwyspie Iberyjskim, które podkreślają, że Barca równo w połowie sezonu - starcie z Betisem będzie 19 meczem - może mieć 50 punktów na swoim koncie w razie zwycięstwa, a to prosta droga do stu oczek na koniec rozgrywek LaLiga 2022/2023.

Pojedynek na Benito Villamarin w środę o 21:00. Zapraszamy na relację na żywo z tego meczu na Sport.pl.