Jędrzejczyk o Legii. Podsumował miniony sezon. Wulgarnie

Choć zeszły sezon zaczął się nieźle dla Legii, bo od awansu do fazy grupowej Ligi Europy, a po dwóch meczach prowadzili w grupie dzięki wygranej ze Spartakiem Moskwa i Leicester. Z każdym tygodniem było coraz gorzej. Piłkarze z Warszawy nie wygrywali w Ekstraklasie, plasowali się nawet w strefie spadkowej i do końca rozgrywek walczyli o ligowy byt.

Zdaniem Artura Jędrzejczyka, kapitana Legii, początek sezonu mógł dawać nadzieję na przyszłość. Niestety z każdym tygodniem sytuacja była coraz gorsza i nikt nie był sobie w stanie z nią poradzić. - To był poj… czas. Początek był naprawdę fajny, budujący. Awansowaliśmy do fazy grupowej Ligi Europy, już same eliminacje były dla nas świetną przygodą i pięknym okresem - powiedział obrońca w wywiadzie dla portalu legia.net i dodał: - Mieliśmy po dwóch meczach sześć punktów i już witaliśmy się z kolejną fazą, a skończyliśmy na ostatnim miejscu.

- Im dłużej wszystko trwało, to w głowach pojawiała się myśl – dobra, puchary to puchary, ale trzeba ratować, co się da w Ekstraklasie. Niestety na obu frontach nie układało się tak, jakbyśmy tego chcieli. Z każdym kolejnym tygodniem traciliśmy siły – fizyczne i przede wszystkim psychiczne. Mobilizowałeś się, jechałeś na mecz, zasuwałeś, ile mogłeś, przegrywałeś i wracałeś, by za trzy dni znów podjąć wyzwanie i znów się nie udawało. To była jak samonakręcająca się katastrofa - dodał.

Jędrzejczyk zaznaczył, że taki sezon nie miał prawa zdarzyć się w takim klubie jak Legia. - To zupełnie coś nowego, coś, co nie miało się prawa przytrafić w takim klubie jak Legia. Nigdy sobie czegoś podobnego nawet nie wyobrażałem. Gdy wygrywasz mecze, to cię buduje, mental rośnie, a gdy tu jest w porządku, to można więcej i więcej. Ale gdy przegrywasz dwa, trzy razy w tygodniu, robisz wszystko, by tak nie było, a i tak jest źle, to wszystko pada. I tak padło w nas. Czasem gra wyglądała dobrze, ale wystarczył jeden błąd i wszystko się sypało – w naszych głowach i na boisku - podkreślił kapitan stołecznej drużyny.

Kapitan Legii został zapytany o to, jak kibice Legii podeszli do sytuacji klubu w zeszłym sezonie. - Zagadywano wszędzie. Zdarzały się też szpilki, widać było, że ludzie się po prostu wk… cała sytuacją. Mieli do tego prawo, chodzą na Legię i ją oglądają od lat, płacą za bilety, karnety i inaczej sobie ten okres wyobrażali - odparł.

Legia zeszły sezon ukończyła na 10. miejscu. W bieżących rozgrywkach po trzech meczach podopieczni Kosty Runiajcia mają na koncie 4 punkty i zajmuje 7. miejsce.