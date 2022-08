Hiszpanie piszą o pożegnaniu Lewandowskiego. "Odeszły w niepamięć"

Ostatnie tygodnie na linii Robert Lewandowski - Bayern Monachium były dość napięte. Najpierw przedłużała się saga związana z transferem do FC Barcelony, a potem obie strony toczyły jeszcze gierkę medialną. W wywiadzie dla ESPN reprezentant Polski zarzucał Bawarczykom kłamstwa, co z kolei wypierały władze klubu. Ostatecznie obie strony rozstały się w pokojowej atmosferze.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Lewandowski pożegnał się z Bayernem Monachium. "Wszystkie kłótnie spełzły na niczym"

We wtorek Lewandowski stawił się w ośrodku treningowym Bayernu Monachium i pożegnał się z byłym zespołem. Napastnik odbył też 15-minutową rozmowę z Hasanem Salihamidziciem. Według niemieckich mediów Polak i Bośniak zakopali wojenny topór i obiecali, że nie będą już wypowiadać się w mediach w negatywny sposób na swój temat.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Wizytę napastnika w Monachium komentują też hiszpańskie media, które są zgodne, że atmosfera podczas pożegnania była dobra. "Lewandowski zawarł pokój" - tak brzmiał tytuł w katalońskim "Sporcie", który napisał dalej: "Wszystkie kłótnie odeszły w niepamięć po wizycie najlepszego strzelca w historii klubu w bawarskich obiektach".

"Nuevo tridente". Barcelona buduje magiczne trio w ataku. Lewandowski na szpicy [Sport.pl LIVE]

"Marca" napisała o zerwanej więzi z bawarskim klubem, co odnosiło się do przejścia do Katalonii i ostatecznym przyjacielskim pożegnaniu z niemiecką drużyną. "Reprezentant Polski chciał pożegnać się z pracownikami, kolegami i kierownictwem Bayernu, klubu, w którym grał od ośmiu lat i gdzie zdobył 23 tytuły indywidualne i zespołowe. Napastnik naciskał, by zagrać na Camp Nou i zerwać więź, która łączyła go z bawarskim klubem, z którym miał kontrakt. Ostatecznie pożegnanie było jednak przyjacielskie".

Lewandowski już bije rekordy. Totalne szaleństwo w Barcelonie

Z kolei "Mundo Deportivo" podkreśliło, że Polak był tego dnia bardzo emocjonalny. "Po spełnieniu marzenia o przenosinach na Camp Nou, Polak był bardzo czuły wobec zawodników i sztabu szkoleniowego, a nawet odbył 15-minutową rozmowę z Hasanem Salihamidzicem, dyrektorem sportowym Bayernu, a także z Kahnem".

"Wyjazd w ekstremalnych okolicznościach Lewandowskiego do Barcelony nie pozwolił pożegnać się polskiemu napastnikowi z kolegami, sztabem i pracownikowi klubu. To sprawiło, że strzelec pojawił się we wtorek w ośrodku treningowym mistrza Bundesligi i pożegnał się" - napisał kataloński "AS".