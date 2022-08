Ronaldo zostanie upokorzony w pierwszym meczu United w nowym sezonie

Bardzo dużo uwagi w ostatnich tygodniach brytyjskie media poświęcają artykułom na temat Cristiano Ronaldo. Dziennikarze sporo pisali o chęci odejścia Portugalczyka z Manchesteru United, a ostatnio oberwało mu się za niepojawienie się podczas meczu nazwanego generalną próbą przed startem sezonu z Atletico Madryt.

Ronaldo może się wściec. Ten Hag posadzi go na ławce

Ronaldo nie pojawiał się właściwie podczas całego touru po Bangkoku i Australii, podczas którego United przygotowało się do nowego sezonu. To tylko podgrzewało emocje wśród opinii publicznej. Napastnik zagrał tylko jeden mecz przed sezonem. To było w niedzielę, kiedy Manchester mierzył się z Rayo Vallecano w rezerwowym składzie. 37-latek nie był w stanie wywrzeć znaczącego wpływu na przebieg spotkania.

Wielki powrót Luisa Suareza. Aguero aż chwycił za telefon

"The Sun" donosi, że taki udział Ronaldo w przygotowaniach to zbyt mało, aby mógł liczyć na powołanie podczas niedzielnego starcia z Brighton w pierwszej kolejce Premier League. Erik ten Hag, który przejął United po nieudanym poprzednim sezonie, chce pozostać przy trójce Jadon Sancho, Anthony Martial i Marcus Rashford, która tak dobrze spisywała się podczas przedsezonowego tournée.

- Ronaldo jest gotowy na upokorzenie. Rozpocznie sezon na ławce. Jego przyszłość w Manchesterze United wciąż jest wątpliwa - czytamy.

Oznacza to, że nawet gdy Ronaldo będzie gotowy do gry, może zostać posadzony na ławce. A to nie będzie dobrze odebrane, ponieważ w marcu piłkarz był wściekły, gdy Ralf Rangnick nie powołał go w derbach z Manchesterem City.

Chwilę po tym Cristiano Ronaldo nabawił się kontuzji i wyleciał do Portugalii. A w minioną niedzielę były napastnik Realu Madryt miał już sprzeczkę przy linii bocznej z nowym trenerem, podczas przerwy w meczu z Vallecano. Był wtedy jedynym zawodnikiem, który wszedł do gry w połowie meczu. Na dziesięć minut przed końcem meczu opuścił Old Trafford wraz z kolegą z drużyny Diogo Dalotem, który nie znalazł się w składzie, zamiast uczestniczyć w pomeczowej naradzie Ten Haga w szatni.

Wszyscy wiedzą jednak, że reprezentant Portugalii chce odejść z United zaledwie 12 miesięcy po powrocie z Juventusu. Klub odmawia jednak sprzedaży lub nawet podania ceny za zawodnika, który ma jeszcze rok umowy z opcją przedłużenia o kolejny.

W mediach trwają spekulacje, do jakiego klubu mógłby dołączyć Ronaldo. Jednym z nich był Bayern Monachium, ale temat uciął sam prezes Oliver Kahn. - Osobiście uważam, że Cristiano jest jednym z najwspanialszych piłkarzy w historii, ale doszliśmy do wniosku, że nie pasuje do naszej filozofii - stwierdził działacz cytowany przez "Sport Bild".

Piłkarza reprezentacji Portugalii łączono także z Atletico Madryt, jednak, jak stwierdził prezes hiszpańskiego klubu Enrique Cerezo, bezpodstawnie. - Nie wiem, kto wymyślił historię o przejściu Ronaldo do Atletico, ale to nieprawda. To praktycznie niemożliwe, by do nas trafił - powiedział wprost działacz. Według ostatnich doniesień Ronaldo może trafić do Sportingu. Pierwsze rozmowy między klubem a piłkarzem i jego agentem miały się już odbyć. Trudno jednak prowadzić rozmowy, jeśli Manchester wciąż nie wyraża zgody i nie chce podać ceny, za jaką byłby w stanie odstąpić od jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej.