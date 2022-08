Mikael Ishak może odejść z Lecha Poznań. Zaskakująca propozycja

Mikael Ishak może niebawem opuścić Ekstraklasę i zagrać w Serie A. Zainteresowanie napastnikiem wzbudziła AC Monza, która pierwszy raz w historii awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Szwed może więc dołączyć do byłego napastnika Lecha - Christiana Gytkjaera.

