Legia Warszawa pikuje. Radović wskazuje winnego. "To ten człowiek"

Sezon 2021/2022 był jednym z najgorszych w wykonaniu Legii Warszawa. Stołeczny klub bardzo długo znajdował się w strefie spadkowej. Ostatecznie drużyna zdołała wyjść z kryzysu i zameldowała się na bezpiecznej, dziesiątej pozycji w tabeli. Jednak było to spore rozczarowanie, tym bardziej że rok wcześniej zespół ze stolicy Polski świętował mistrzostwo kraju. Za niepowodzenia Legii jej sympatycy oskarżali przede wszystkim byłego dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego. Ich zdanie podziela także były piłkarz warszawskiego zespołu - Miroslav Radović.

Miroslav Radović uderza w Kucharskiego. "Na szczęście człowieka, który najbardziej przyczynił się do tej sytuacji, już nie ma w klubie"

Według Radovicia powodem kryzysu były nietrafione decyzje transferowe Kucharskiego, za które Legia płaci do dziś. - 17 porażek w sezonie, najgorszy sezon w historii, to się w głowie nie mieści. (...) Na szczęście człowieka, który najbardziej przyczynił się do tej sytuacji, najbardziej winnego, decydującego o niemal wszystkim w pionie sportowym ostatnich latach już nie ma w klubie. Chodzi mi o Radosława Kucharskiego - podkreślił Serb w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Dyrektor Kucharski nie wykonywał dobrze swojej roboty. Nie wyglądało to profesjonalnie, doprowadził do sytuacji, w której Legia mogła spaść z ligi. Klub płacił cenę za nieudane transfery i powielanie tych samych błędów, czyli sprowadzanie piłkarzy, o których nie wiadomo, czy w ogóle spełniają jakiekolwiek kryteria potrzebne, by grać w Legii, czy wiedzą, co to jest za klub, czy mają odpowiednie kwalifikacje. Za tamte nietrafione transfery, a w konsekwencji nieudany sezon największą winę ponosi dyrektor Kucharski - dodał były piłkarz.

Stołeczny klub pozostaje aktywny podczas letniego okienka transferowego. Do drużyny dołączyli już między innymi tacy zawodnicy jak Robert Pich, Makuna Baku, Rafał Augustyniak czy Dominik Hładun. Jednak zdaniem Radovicia to wciąż za mało. Nadal brakuje doświadczonych i dobrych jakościowo zawodników, którzy pomogą klubowi w powrocie na szczyt. - Ta drużyna potrzebuje konkretnych wzmocnień, a nie uzupełnień kadry. Sytuacja personalna nie wygląda dobrze. (...) Z całym szacunkiem, ale 70-80 proc. piłkarzy z obecnej kadry nie nadaje się do tego, by grać w tym klubie. Za dużo jest przeciętności i bylejakości, za mało umiejętności i jakości. Legia potrzebuje wzmocnień w każdej formacji - podkreślił Serb.

Początek sezonu 2022/2023 nie jest najlepszy w wykonaniu Legii. Stołeczny klub znajduje się aktualnie na 7 miejscu w tabeli z czterema punktami na koncie. Na taki wynik składają się remis z Koroną Kielce 1:1, wygrana z Zagłębiem Lubin 2:0 i porażka z Cracovią 0:3. W kolejnym spotkaniu piłkarze ze stolicy Polski zmierzą się z Piastem Gliwice. To spotkanie odbędzie się w piątek 5 sierpnia o godzinie 20:30.