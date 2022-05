Kamiński strzelił gola Piastowi przypadkiem. "Chciałem zagrać do kolegi"

Po remisie Rakowa Częstochowa z Cracovią (1:1) Lech Poznań stanął w Gliwicach przed szansą powrotu na fotel lidera ekstraklasy. Piłkarze ze stolicy Wielkopolski skorzystali z tej okazji perfekcyjnie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla drużyny Macieja Skorży - w Lechu trafiali Jakub Kamiński oraz Mikael Ishak, którego bramka zadecydowała o zwycięstwie.

Rywalizacja w Gliwicach rozpoczęła się znakomicie dla piłkarzy z Wielkopolski. Już w 16. minucie gry po świetnej długiej piłce w pole karne Joela Pereiry pięknym strzałem głową akcję zakończył Jakub Kamiński, który z ostrego kąta przelobował Frantiska Placha. W rozmowie z dziennikarzami 19-latek nie ukrywał, że jego pomysłem w tamtym momencie wcale nie było zdobycie bramki.

- To był ciężki mecz, ale trzeba podkreślić, że zagraliśmy w nim dobrą pierwszą połowę. Strzeliłem gola, chociaż muszę szczerze przyznać, że chciałem w tej sytuacji odgrywać piłkę do któregoś z kolegów. Cieszę się, że koniec końców jednak wpadło - powiedział Kamiński w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie Lecha.

Do przerwy w Gliwicach było 1:0 dla podopiecznych Skorży. Z kolei druga odsłona rywalizacji rozpoczęła się dla Lecha koszmarnie. Już po 30 sekundach świetną akcją popisali się zawodnicy Piasta. Po dwójkowej wymianie Damiana Kądziora z Alexandrosem Katranisem piłka wpadła do bramki Mickey'a Van der Harta. Na odpowiedź rywali trzeba było poczekać niemal do końca spotkania. Dopiero w 88. minucie rywalizacji wynik na 2:1 ustanowił Mikael Ishak, który po zgraniu Lubomira Satki pokonał bramkarza Piasta Gliwice.

- W drugą część meczu weszliśmy źle, szybko dostaliśmy "gonga", niestety nie pierwszy raz w ostatnim czasie. Ważne, że pokazaliśmy potem bardzo dobry charakter, nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca i wygraliśmy - podkreślił Kamiński, po czym dodał: - Ta końcówka pokazała nam, że nigdy nie można wątpić i zawsze trzeba wierzyć do samego końca. Tak się gra o mistrzostwo.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna Macieja Skorży zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Nad drugim Rakowem Częstochowa Wielkopolanie mają dwa punkty przewagi. Za tydzień Lecha czekają wyjazdowe derby z Wartą Poznań (14 maja). Ostatnim meczem tego sezonu będzie rywalizacja z Zagłębiem Lubin (21 maja).