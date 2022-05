Lech Poznań bliżej mistrzostwa Polski i ma korzystniejszy terminarz od Rakowa

Raków Częstochowa odczuł na własnej skórze, że nawet delikatne potknięcie na tym etapie rozgrywek, może go kosztować bardzo wiele. Jeszcze przed niedzielnymi meczami ekstraklasy to zespół Marka Papszuna przewodził w ligowej tabeli. Po niedzielnym meczach i wygranej Lecha z Piastem, Raków traci do lidera dwa punkty. Kto ma łatwiejszy terminarz na dwie kolejki przed końcem?

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

Raków Częstochowa z trudniejszym terminarzem. Lech Poznań już pewien mistrzostwa Polski?

Trudniejsze zadanie stoi przed trenerem Markiem Papszunem i jego Rakowem Częstochowa. Aktualni wiceliderzy zmierzą się w najbliższej kolejce z Zagłębiem Lubin, które zajmuje 14. miejsce z 35 punktami na koncie. W teorii wydawać się może, że będzie to łatwe spotkanie, ale Zagłębie również nie może sobie pozwolić na potknięcie. Drużyna walczy o utrzymanie w ekstraklasie, a ma zaledwie jeden punkt przewagi nad piętnastym Śląskiem Wrocław i tylko cztery punkty przewagi nad szesnastą Wisłą Kraków, która znajduje się już w strefie spadkowej. Do tego zespół Stokowca wygrał ostatnio aż 6:1 z Radomiakiem Radom. Więcej o tym meczu przeczytacie TUTAJ>>>

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W ostatniej kolejce zaś Raków zagra z Lechią Gdańsk. Piłkarze Tomasza Kaczmarka w kuriozalnych okolicznościach wygrali w 32. kolejce 3:2 ze Stalą Mielec, umacniając się na czwartym miejscu w ekstraklasie. Aktualna lokata zapewnia Lechii awans do przyszłorocznej Ligi Konferencji Europy. Gdańszczanom przydadzą się jednak punkty, bo tuż za nimi znajduje się Piast Gliwice, który ma podobne aspiracje. Lechia nie przegrała żadnego z czterech ostatnich ligowych spotkań (3 wygrane; 1 remis). Grudniowe bezpośrednie starcie obu drużyn zakończyło się wygraną Lechii 3:1.

Blamaż sędziego tuż przed decydującym golem dla Lecha. Stał dwa metry od akcji

Lecha Poznań natomiast czekają w 33. kolejce wielkopolskie derby. Zespół Macieja Skorży zagra na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań, czyli 11. w tabeli drużyną, która po dwóch porażkach z rzędu zaskakująco pokonała w sobotę Wisłę Płock aż 3:0. Czy Warta pójdzie za ciosem i pokrzyżuje plany Lecha? Nie udało jej się tego dokonać w trzech ostatnich ligowych spotkaniach. We wszystkich przypadkach wygrywała drużyna "Kolejorza".

Ostatnim rywalem Lecha w tym sezonie będzie natomiast Zagłębie Lubin, a więc najbliższy rywal Rakowa. Obecną sytuację klubu z Lubina już znamy. Postawa zawodników może się jednak znacznie różnić w zależności od końcowego rezultatu z Rakowem. Kiedy rozegrane zostaną ostatnie dwie kolejki z udziałem dwóch najlepszych drużyn w ekstraklasie?

Lech Poznań:

vs Warta Poznań - 14 maja o godz. 15:00

vs Zagłębie Lubin - 21 maja o godz. 17:30

Raków Częstochowa:

vs Zagłębie Lubin - 14 maja o godz. 17:30

vs Lechia Gdańsk - 21 maja o godz. 17:30

Protest kibiców Bayernu przeciwko pomysłowi UEFA. "Nie dla miliardów euro"

Walka Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa to jedna z ciekawszych rywalizacji ostatnich lat. W bieżącym sezonie obie drużyny toczą pojedynek nie tylko o tytuł mistrza Polski. Kilka dni temu - 2 maja - zespoły Macieja Skorży i Marka Papszuna stanęły przeciwko sobie w tegorocznym finale Pucharu Polski. Mecz odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięsko z tej potyczki wyszli częstochowianie, którzy wygrali 3:1, a tym samym zdobyli krajowy puchar po raz drugi z rzędu.