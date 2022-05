Pogoń ma już nowego, zagranicznego trenera. "Nie chcę nic więcej zdradzać"

Przed kilkoma tygodniami Kosta Runjaic poinformował, że od przyszłego sezonu nie będzie już trenerem Pogoni Szczecin. Media łączą Niemca głównie z Legią Warszawa. Pojawiają się nawet informacje, że Runjaic jest już praktycznie dogadany z tym klubem. Tymczasem władze Pogoni rozpoczęły poszukiwania nowego szkoleniowca. W gronie faworytów wymieniani byli Maciej Stolarczyk, Wiktor Skrypnik oraz Nestor El Maestro.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Główny winowajca kuriozalnego VAR-u w Gdańsku krytykuje sędziów za dobrą decyzję

Pogoń ma już nowego trenera. To Szwed

Żaden z nich nie obejmie Pogoni. W programie "Misja Futbol" w Onecie dyrektor sportowy klubu Dariusz Adamczuk poinformował, że Pogoń ma już nowego trenera. Oczywiście nazwisko jest jeszcze owiane tajemnicą, ale sprawa jest już przesądzona. - Znalazłem nowego trenera na kolejny sezon. Nie wiem, kiedy podamy jego nazwisko. Nie zależy to tylko od szkoleniowca i od nas, ale nie chcę nic więcej zdradzać. Powiem, że jest to zagraniczny trener. Życie pokaże, czy będzie lepszy od Kosty Runjaica. Nie jest to El Maestro ani Skrypnik – powiedział. Na Twitterze Krzysztof Stanowski dodał, że nowym trenerem Pogoni Szczecin będzie Szwed.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Adamczuk przy okazji skomentował pogłoski o możliwym zatrudnieniu Runjaicia przez Legię Warszawa. - Kosta Runjaic jasno się określił w marcu, że nie chce przedłużyć kontraktu z Pogonią. Miał taką propozycję. 4,5 roku to kawał czasu. Był w klubie chyba najdłużej w historii polskiej ligi, jeśli chodzi o obcokrajowca. Trudno mi powiedzieć, czy trener będzie pracował w Legii, choć wszystko na to wskazuje. Myślę, że lepiej połączyć się za tydzień z Kostą i wtedy powie, dlaczego nie poinformował o tym, gdzie idzie – powiedział.

Papszun tłumaczy wtargnięcie na boisko. Wszystko przez Kovacevicia

Kosta Runjaic prowadzi Pogoń od 6 listopada 2017 roku. Rozegrał 167 meczów, więc jego licznik zatrzyma się ostatecznie na 169. W 2021 roku doprowadził klub do pierwszego od 20 lat medalu mistrzostw Polski. W tym sezonie długo walczyło mistrzostwo kraju, ale kluczowa okazała się porażka 1:2 na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. W minionej kolejce Pogoń zremisowała jeszcze ze Śląskiem Wrocław i jej szanse na triumf w lidze są już tylko matematyczne.