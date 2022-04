Kapustka bliski powrotu do gry. Doskonałe informacje także dla Michniewicza

Bartosz Kapustka jest bardzo pechowym piłkarzem. Latem podczas meczu eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko Florze Tallin strzelił pięknego gola po indywidualnej akcji. Zawodnik w trakcie celebracji zdobytej bramki podskoczył z radości. Po lądowaniu jego kolano nienaturalnie się wygięło. Zawodnik nie mógł kontynuować gry i musiał opuścić boisko. Diagnoza lekarska okazała się najgorsza w skutkach. Kapustka uszkodził więzadło w prawym kolanie i czekała go bardzo długa rehabilitacja.

Bartosz Kapustka blisko powrotu na boisko? "Widzę taką szansę"

Bardzo długa i żmudna rehabilitacja zdaje się zbliżać do końca. Aleksandar Vuković, trener Legii Warszawa, wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Piastem. Serbski szkoleniowiec poruszył w niej między innymi temat powrotu do gry Bartosza Kapustki. - Widzę taką szansę, bo "Kapi" już w którymś treningu, tak jak np. dziś, uczestniczył w gierkach, ćwiczeniach w kontakcie, normalnie walczy o piłkę. To pierwszy, duży krok ku temu, aby wystąpić w spotkaniu - powiedział Vuković.

Trener mistrza Polski podkreśla jednak, że należy zachować spokój i nie wrzucać piłkarza od razu najwyższe obroty. Przy tak ciężkiej kontuzji ryzyko odnowienia urazu jest bardzo wysokie. - Aczkolwiek powtarzam, że nie będzie to tylko moja decyzja. Chodzi o zdrowie, aspekt przyszłości samego zawodnika, który na pewno chciałby już wrócić na boisko, przydałby się nam, ale przed nim kolejny sezon. Trzeba spojrzeć na to racjonalnie, aby jeden krok nie został wykonany za szybko - dodał szkoleniowiec.

Powrót Kapustki z pewnością bardzo ucieszy selekcjonera reprezentacji Polski

Takie wiadomości na pewno cieszą również Czesława Michniewicza. Trener reprezentacji Polski jest wielkim fanem talentu piłkarza. W obliczu ciężkiej kontuzji, jakiej doznał Jakub Moder, która może wykluczyć go z mundialu w Katarze, polski szkoleniowiec musi znaleźć kogoś w jego miejsce. Michniewicz w rozmowie na kanale YouTube Meczyki.pl powiedział wprost, że Kapustka jest jednym z piłkarzy, którzy mogliby załatać dziurę po piłkarzu Brighton.

Reprezentacja Polski po pokonaniu Szwecji w meczu barażowym awansowała na mundial w Katarze. Przed mistrzostwami świata naszą kadrę czekają czerwcowe mecze w Lidze Narodów UEFA z Belgią, Walią i Holandią. Z kolei na mundialu Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. Początek turnieju zaplanowano na 21 listopada.

