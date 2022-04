PSG chce trenerskiego hitu transferowego. Idealny scenariusz

Leo Messi, Sergio Ramos, Aschraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum – to piłkarze, którzy dołączyli zeszłego lata m.in. do Neymara, Kyliana Mbappe, Marco Verattiego i innych. I znowu to okazało się za mało, żeby zawojować Europę. Paryżanie po raz kolejny nie obronili przewagi z pierwszego meczu i odpadli w 1/8 finału po rywalizacji z Realem Madryt. W tamtym momencie sezon dla francuskiego klubu w zasadzie się zakończył. PSG ma ogromną przewagę w Ligue 1 i zdobędzie mistrzostwo kraju, ale to zdecydowanie za mało.

Wokół klubu panuje zła atmosfera. Media donoszą o podziałach w szatni, a lada moment do Realu Madryt odejdzie najprawdopodobniej Kylian Mbappe. Czarne chmury zbierają się również nad Mauricio Pochettino. Wszystko wskazuje na to, że dni argentyńskiego szkoleniowca są już policzone. Pochettino najprawdopodobniej dogra sezon do końca i potem zostanie zwolniony. W mediach ruszyła już giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby zastąpić Argentyńczyka.

Priorytetem włodarzy PSG pozostaje Zinedine Zidane, który po odejściu z Realu Madryt w czerwcu zeszłego roku pozostaje bez pracy. Paryżanie nie zamykają się jednak na inne opcje. Jak informują dziennikarze portalu le10sport.com, jedną z takich opcji jest Antonio Conte. Włoski szkoleniowiec jest aktualnie trenerem Tottenhamu, ale nie wiadomo, czy będzie nim również w przyszłym sezonie. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku, ale możliwe, że odejdzie już latem. Angielskie media informowały niedawno o konflikcie pomiędzy Conte a władzami Tottenhamu. W połowie lutego trener otwarcie skrytykował politykę transferową klubu. Dodatkowo, Włocha nie bronią też wyniki. Aktualnie Tottenham jest na piątym miejscu, które nie daje prawa gry w Lidze Mistrzów. Do czwartego miejsca, które zajmuje lokalny rywal, czyli Arsenal, drużyna Antonio Conte traci trzy punkty, ale rozegrała jeden mecz więcej.

To wszystko sprawia, że przyszłość Conte jest bardzo niepewna. Kilka tygodni temu media informowały, że w kontrakcie trenera jest klauzula, która ułatwiła mu odejście z klubu już tego lata. Sytuację Włocha bacznie obserwują włodarze PSG. Jeżeli nie uda im się zatrudnić Zinedine'a Zidane'a, to niewykluczone, że sięgną po Włocha.