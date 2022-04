Michniewicz ma już zastępców dla Modera. Wskazał trzy nazwiska

Jakub Moder w sobotnim meczu Premier League: Brighton - Norwich City zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Pomocnik został zniesiony z boiska na noszach. Teraz czeka go przerwa od gry i kilkumiesięczna rehabilitacja. Nie wiadomo, czy zdąży wyzdrowieć na mistrzostwa świata, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Morawiecki może zbudować ośrodek dla reprezentacji Polski. "To ma sens"

"Kapustka może zastąpić Modera"

Kto ewentualnie zastąpi Jakuba Modera w reprezentacji Polski? - Jeśli nie będzie Jakuba Modera, to są: Bartosz Kapustka, Filip Jagiełło, Kacper Kozłowski. To są wszyscy zawodnicy na tę samą pozycję. Kapustka wrócił przed miesiącem do treningów również po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Jak wróci do dyspozycji sprzed kontuzji, to może pojechać na mundial. Może nawet zastąpić Modera, mimo faktu, że nie straszy takim strzałem jak Jakub - mówił Czesław Michniewicz w rozmowie na kanale YouTube serwisu Meczyki.pl.

Michniewicz dodaje też, że trzeba pamiętać, że w środku boiska może też zagrać Karol Linetty.

- Karola bardzo cenię i cały czas o nim pamiętam. Poznałem jego zalety w Sampdorii, którą często obserwowałem, bo grał tam Dawid Kownacki. Musi uwierzyć w siebie i że jest potrzebny drużynie. Jest bardzo mądry taktycznie i potrafi odnaleźć się w kilku systemach gry. Jego największy w tym momencie problem, że nie gra w Torino - dodał Michniewicz.

Trener reprezentacji Polski powiedział również, na jakich pozycjach widzi w składzie kadry Nicolę Zalewskiego, który zbiera mnóstwo pochwał we Włoszech. - Był jednym z najlepszych - pisały o nim media po wygranym meczu z Sampdorią 1:0.

- Zalewski to zawodnik z olbrzymim potencjałem, chociaż ostatni mecz w młodzieżówce nie do końca mu wyszedł. Ja go widzę w bocznym sektorze boiska. Nie powiem, że to będzie wahadło, lewa obrona czy skrzydło. To jest zawodnik, który ma dobrą dynamikę, technikę, umiejętność gry jeden na jednego. Ma dużo zalet, ale to też nie jest tak, że to jest już gotowy piłkarz - dodał Michniewicz.

Dlaczego PSG nie może wygrać Ligi Mistrzów? Emery ma swoją teorię

Polacy na mundialu 22 listopada zagrają z Meksykiem, 26 listopada z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną. Do fazy pucharowej awansują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.