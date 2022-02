To może być wielki powrót do reprezentacji Polski. "Tylko wtedy to ma sens"

Kamil Grosicki stracił miejsce w reprezentacji Polski, kiedy jej selekcjonerem był Paulo Sousa. Ale teraz może do niej wrócić. Zresztą na powitalnej konferencji mówił o tym sam Czesław Michniewicz, który podkreślił, że nie skreśla nikogo. Że bacznie będzie obserwował także piłkarzy z ekstraklasy, których Sousa przy powołaniach notorycznie pomijał.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Czesław Michniewicz zdecyduje się na szokujące powołanie? To jeden z jego ulubieńców

- Wydaje mi się, że droga do kadry jest łatwiejsza niż miało to miejsce za trenera Sousy. Cieszę się, że selekcjonerem został polski szkoleniowiec - przyznał Grosicki na antenie "TVP Sport". - Nie miałem jeszcze okazji pracować z trenerem Michniewiczem. Mam nadzieję, że to się zmieni - dodał 33-letni skrzydłowy Pogoni Szczecin, która w sobotę pokonała na wyjeździe Piasta Gliwice (2:0).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Grosicki wrócił do Pogoni w sierpniu, po wielu latach występów za granicą. O ile początek w ekstraklasie miał nieprzekonujący, o tyle końcówka roku była już znakomita w jego wykonaniu. Tak samo jak teraz powrót do ligowych zmagań, bo to on w sobotę zdobył jedną z dwóch bramek w wygranym meczu z Piastem.

Grosicki: Tylko wtedy powrót do reprezentacji ma sens

- Muszę potwierdzać co tydzień jak najlepszą formę i wtedy powrót do reprezentacji ma sens i jest możliwy. A co będzie, to zobaczymy. Do zgrupowania zostało jeszcze sześć, może siedem kolejek ekstraklasy, więc w każdym meczu muszę się pokazywać z jak najlepszej strony - podkreślił Grosicki, który w tym sezonie strzelił już cztery gole i zaliczył pięć asyst.

Trener wreszcie się przekonał do Milika? Znaczące słowa o Polaku

Walczy też z Pogonią o mistrzostwo, bo zespół ze Szczecina jest drugi w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań, który w tej kolejce zagra jeszcze z Cracovią (niedziela, 17.30), traci tylko punkt.