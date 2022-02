Łukasz Piszczek dostał pytanie o Michniewicza. Jednoznaczna deklaracja

Wciąż nie wiadomo, kto dołączy do sztabu trenerskiego nowego selekcjonera reprezentacji Polski - Czesława Michniewicza. Wiadomo, że ten odbył rozmowy z Jerzym Dudkiem, ale wiemy już też, że były bramkarz m.in. Liverpoolu, Realu Madryt i reprezentacji Polski do sztabu Michniewicza nie dołączy.

Wśród kandydatów wymieniany był też Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski i zawodnik Borussii Dortmund już wcześniej przyznał, że rozmawiał z prezesem PZPN - Cezarym Kuleszą - na ten temat. W sobotę w trakcie studia w Viaplay Piszczek doprecyzował, że nie o sztab Michniewicza chodziło.

Piszczek nie wspomoże kadry Michniewicza

- Jedyne rozmowy, jakie odbyłem, to przed 18 stycznia z prezesem Kuleszą i później z trenerem Adamem Nawałką. To, jaką wizję przedstawił mi trener Nawałka, jaka miałaby być moja rola w tej reprezentacji, to wpisywało się w mój charakter i w to, jak funkcjonowałem, gdy byłem jeszcze zawodnikiem. To bardzo mi odpowiadało - powiedział Piszczek.

I dodał: - Później dałem znać prezesowi, że gdyby selekcjonerem został trener Nawałka, to ja wezmę w tym udział. Myślę, że przy innym trenerze nie będzie to możliwe.

Czesław Michniewicz ma już mniej niż 50 dni na przygotowanie się do pierwszego meczu barażowego, w którym reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Rosją. To spotkanie odbędzie się 24 marca. Jeśli Polska wygra, to w decydującym o awansie na MŚ meczu zagra ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. Jeśli Michniewicz pozostanie na stanowisku po barażach, to jego kolejnymi meczami będą czerwcowe i wrześniowe starcia w Lidze Narodów. Polska zagra w grupie czwartej pierwszej dywizji z Belgią, Holandią oraz Walią (najlepsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, najsłabsza spadnie do dywizji B).