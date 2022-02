"Od selekcjonera wymaga się innego zachowania". Były reprezentant krytykuje Michniewicza

"Tym zachowaniem Czesław Michniewicz i jego szefowie stawiają się zresztą w niezręcznej sytuacji. Bo wydaje mi się, że dla niego to też nie jest komfortowa sytuacja, kiedy kolejni selekcjonerzy udają się do niego na audiencję, jak do papieża" - napisał w felietonie dla Interii Dariusz Dziekanowski, odnosząc się do spotkania selekcjonera z Robertem Lewandowskim.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl