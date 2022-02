Trener wreszcie się przekonał do Milika? Znaczące słowa o Polaku

W ostatnim czasie wydawało się, że pozycja Arkadiusza Milika w Marsylii jest coraz trudniejsza. W przegranym 1:2 meczu z Olympique Lyon, w którym jego zespół musiał odrabiać straty, polski napastnik wszedł na boisko zaledwie na cztery minuty. Jak wyjaśnił później trener Jorge Sampaoli: - Gra bez prawdziwej dziewiątki to najlepsze rozwiązanie dla zespołu.

"To nie był dla mnie łatwy tydzień"

Okazało się jednak, że nie miał racji, co pokazał piątkowy mecz, który Milik zaczął od początku. - To nie był dla mnie łatwy tydzień, szczególnie pod względem psychicznym - mówił 27-letni napastnik po wygranej z Angers (5:2). Wygranej, do której znacząco się przyczynił, bo strzelił trzy gole, czym wprawił w zachwyt nie tylko kibiców i dziennikarzy, ale również trenera, bo ten też już wypowiada się o Miliku zupełnie inaczej niż przed meczem.

Sampaoli wyróżnił Milika podczas pomeczowej konferencji prasowej. - W minionym roku nie mógł pokazać swojego potencjału. Musieliśmy poczekać, aż odbuduje dyspozycje. Zdobył trzy bramki, a to nie jest jeszcze jego najwyższa forma, ale wkrótce zobaczymy najlepszą wersję Milika - stwierdził trener Olympique Marsylia.

"Powrót do pierwszej jedenastki w rozmiarze XXL"

Zachwycony po meczu był też sam Milik. - To były niesamowity wieczór. Nie spodziewaliśmy się, że już na samym początku stracimy dwa gole. To, co się wydarzyło potem, było niesamowite, cieszę się z moich bramek - wyznał polski napastnik, który znalazł się nawet na okładce "L'Equipe".

"Był głodny jak wilk", "Błyszczał na czele marsylskiego ataku", "Powrót do pierwszej jedenastki w rozmiarze XXL" - to tylko niektóre komentarze zachwyconych francuskich dziennikarzy po hat-tricku Milika w piątkowym meczu Ligue 1.