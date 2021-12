Kucharski radzi Legii: Tylko on swoją charyzmą może podnieść mentalnie piłkarzy

Legia Warszawa znajduje się w największym kryzysie od lat. Zmiana szkoleniowca z Czesława Michniewicza na Marka Gołębiewskiego nie przyniosła odczekiwanego skutku. Pod wodzą nowego-starego już trenera Legia wygrała zaledwie jeden mecz w lidze i osunęła się na ostatnie miejsce w tabeli. Po porażce 0:1 z Wisłą Płock Gołębiewski zrezygnował z pracy.

Kucharski zdradza, kogo chciałby na nowego trenera. "Tylko Vuko może podnieść mentalnie piłkarzy"

W mediach pojawiają się informacje, że nowym trenerem klubu ma zostać Leszek Ojrzyński. Sam trener jednak tego nie potwierdził. - Byłem w niedzielę na meczu w Płocku, siedziałem w towarzystwie Pawła Tomczyka [nowy wicedyrektor sportowy Legii], więc może ktoś połączył te kropki. Ale chyba trochę za szybko albo zwyczajnie nieudolnie, bo ja o niczym nie wiem - stwierdził.

Wybór Ojrzyńskiego wydaje się być logiczny, gdyż nie od dziś wiadomo, że trener jest specjalistą od wyciągania klubów z poważnych tarapatów. Według Cezarego Kucharskiego jest inny bardziej odpowiedni kandydat na to stanowisko. - Błędem było zwolnienie A. Vukovicia, ale jak trwoga... to tylko Vuko swoją charyzmą, podejściem może podnieść mentalnie piłkarzy Legii i wyprowadzić klub na spokojniejsze wody - napisał były agent Robert Lewandowskiego na Twitterze.

Co ciekawe, taki wybór nie byłby zbyt kosztowny dla Legii, bo klub wciąż płaci szkoleniowcowi. 42-latek w ciągu półtora roku pracy doprowadził Legię do mistrzostwa Polski. Zwolniony został we wrześniu 2020 roku po porażce z Omonią Nikozja w 2 rundzie el. Ligi Mistrzów. W jego miejsce trafiał do klubu Czesław Michniewicz.

Zapytany kilka tygodni temu o możliwości powrotu Vuković przyznał, że podjąłby się tego wyzwania, ale jest to nierealne.

