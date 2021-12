Vuković został zapytany o powrót na ławkę Legii Warszawa. Jednoznaczna odpowiedź

Legia Warszawa ma za sobą fatalne miesiące. Choć mistrzowie Polski na półmetku fazy grupowej Ligi Europy byli liderem grupy C i wydawało się, że mogą walczyć o grę w Europie także wiosną, zajęli ostatnie miejsce w grupie i pożegnali się już z europejskimi pucharami. W ekstraklasie radzą sobie równie źle - zajmują przedostatnie miejsce na półmetku sezonu i stracili już właściwie szansę na walkę o awans do europejskich pucharów z ligi.

Vuković: To nie będzie miało miejsca

Czesław Michniewicz za fatalne wyniki został zwolniony. Sytuację miał ratować Marek Gołębiewski, ale zespół pod jego wodzą wcale nie poprawił ani stylu, ani wyników. Dariusz Mioduski nie ukrywa, że chce jeszcze zimą zatrudnić Marka Papszuna, ale jeśli będzie musiał, poczeka na niego nawet do końca sezonu.

O możliwość powrotu do Legii zapytany został Aleksandar Vuković, który prowadził tę drużynę od kwietnia 2019 roku od września 2020. - Wiem, że to nie będzie miało miejsca. Miałem oferty pracy w różnych klubach, także polskich. Jeśli jednak czułem, że to nie jest projekt, w którym mogę się wykazać i realizować, tylko będę trafiał na ludzi działających pod presją wyniku, to wolę czekać. Lepiej postąpić tak, niż potem żałować - powiedział w Magazynie Sportowym RDC.

Stanisław Czerczesow wróci do Legii Warszawa? Mioduski: Wszystkiego się dowiecie

Stanisław Czerczesow wróci do Legii Warszawa?

Po czwartkowym spotkaniu Ligi Europy, w którym Spartak Moskwa wygrał 1:0 z Legią w Warszawie, rosyjskie media znów zaczęły spekulować o możliwym powrocie Czerczesowa do Polski. Do tematu odniósł się nawet Dariusz Mioduski. - Jesteśmy z trenerem Czerczesowem bardzo dobrymi przyjaciółmi i mamy ze sobą stały kontakt. Czy do nas wróci? Zobaczymy, wszystko się niedługo dowiecie - powiedział prezes Legii, cytowany przez portal sport-express.ru.