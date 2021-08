Media: Legia znalazła idealnego następcę Juranovicia. Jest oferta

Legia Warszawa wykazała zainteresowanie Deianem Sorescu już w czerwcu bieżącego roku. Zdaniem rumuńskich mediów mistrzowie Polski mieli zaoferować Dinamowi Bukareszt transfer za 350 tys. euro, jednakże jest to zbyt niska kwota za 23-latka. Portal digisport.ro napisał, że do stolicy Rumunii wpłynęła także oferta za 600 tys. euro z tureckiego Gaziantepu. Dinamo natomiast żąda zdecydowanie więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Niewielu polskich trenerów aż tak gruntownie analizuje swoich rywali, jak Michniewicz"

Legia Warszawa szuka wzmocnień. Kluczowy piłkarz Dinama Bukareszt wybierze Polskę?

Lokalny portal pisze, że Deian Sorescu byłby idealnym zastępcą Josipa Juranovicia, który odszedł z Legii Warszawa do Celtiku Glasgow za 3 miliony euro. Oferowana przez mistrza Polski kwota jest jednak zbyt niska. Dinamo Bukareszt wymaga co najmniej milion euro.

Angielska bitwa o piłkarza Atletico Madryt. W grze pozostali dwaj giganci

Deian Sorescu jest 23-letnim skrzydłowym, który może występować zarówno po prawej, jak i lewej stronie boiska. W Dinamie Bukareszt występuje od 2018 roku. Wcześniej SSU Pioli. W obecnym sezonie Rumun rozegrał sześć meczów, w których strzelił pięć goli. Regularność utrzymuje od poprzedniego sezonu, w którym wystąpił 42-krotnie strzelając osiem goli i notując 10 asyst. W swoim dorobku ma także występy w narodowych barwach.

Oficjalnie: Real Madryt przedłużył kontrakt z młodą gwiazdą. Miliard euro klauzuli

W ostatnich dniach media informowały, że Legia Warszawa szuka wzmocnień, wymieniając m.in. pozycję skrzydłowego. Stawianym przez polskie dzienniki kandydatem jest Rui Gomes. To wychowanek "S.C. Bragi, z której w wieku 13 lat trafił do akademii Benfiki SL. Kolejnymi klubami w karierze Gomesa były występujące w tej samej klasie rozgrywkowej Gil Vicente, CF Mafra i Uniao De Leiria". Do składu dołączył natomiast Yuri Ribeiro, lewy obrońca występujący w przeszłości w młodzieżowej reprezentacji Portugalii.