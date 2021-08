Oficjalnie: Legia ma nowego piłkarza! Duże wzmocnienie. "To wielki klub"

- Gdybym miał wskazać pilniejsze potrzeby, to jest nią lewe wahadło i środek pola. Tam potrzebujemy się wzmocnić i pracujemy nad tym - tak tydzień temu priorytety transferowe Legii Warszawa określał jej właściciel i prezes Dariusz Mioduski w rozmowie z serwisem meczyki.pl. Kilka dni później okazało się, że na testy medyczne do Warszawy - wraz z rodakiem Rui Gomesem - przyleciał Yuri Ribeiro. To były lewy obrońca młodzieżowej reprezentacji Portugalii, który w poniedziałek wieczorem zaprezentowany został jako nowy zawodnik mistrzów Polski.

Yuri Ribeiro nowym piłkarzem Legii Warszawa

- Wiem, że Warszawa wspaniałe i bardzo piękne miasto, ale najważniejszy jest klub, a ten jest naprawdę wielki. Ma najlepszych kibiców w Europie i bardzo cieszę się na myśl grania w Legii. Drużyna ma w sobie wiele jakości. Jestem bardzo podekscytowany i czekam na pierwsze spotkanie przed naszą publicznością - mówi Yuri Ribeiro w rozmowie z oficjalną stroną Legii, która cytuje też dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego. - Yuri Ribeiro ma jakość i umiejętności, które będą przydatne naszemu zespołowi nie tylko w walce o tytuł mistrza Polski, ale też w europejskich pucharach. Jego obecność da nam większe możliwości personalne i taktyczne, szczególnie na tak wymagającej pozycji jak lewe wahadło. Obserwowaliśmy, jak w Portugalii i Anglii Yuri potrafi się adoptować do różnych stylów gry i mam nadzieję, że to, co najlepsze zaprezentuje przy Łazienkowskiej - dodaje Kucharski.

Ribeiro to piłkarz, który przez skautów z Łazienkowskiej obserwowany był już kilka lat temu. Dobrze kojarzy go też Czesław Michniewicz. Z czasów pracy w reprezentacji Polski do lat 21, bo Ribeiro trzy lata temu zagrał w barażach o udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Kadra Michniewicza wygrała wówczas dwumecz 3:2 i awansowała na turniej.

Ribeiro ostatnie dwa lata spędził w grającym w angielskiej Championship Nottingham Forest. W poprzednim sezonie Portugalczyk rozegrał 26 meczów, w których strzelił jednego gola. Od końca czerwca był wolnym zawodnikiem po tym, jak wygasła jego umowa z Nottingham Forest. Z Legią podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia.