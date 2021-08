Media: Dawid Kownacki może wrócić do Serie A! Trwają negocjacje

Przez długi czas wydawało się, że Dawid Kownacki jest jednym z największych polskich talentów. Wystarczy sobie przypomnieć sezon 2017/18, gdy wychowanek Lecha Poznań debiutował w Serie A. Rozegrał w barwach Sampdorii zaledwie 810 minut, ale w tym czasie zdobył pięć bramek i miał dwie asysty. Do tego strzelił trzy gole w Pucharze Włoch. Jednak w kolejnym sezonie zamiast więcej, to zaczął mniej grać (155 minut w 13 spotkaniach), więc udał się na wypożyczenie do Fortuny, a później został wykupiony. W Dusseldorfie jednak też nie zachwyca. W 64 spotkaniach strzelił tylko 12 goli. W tym sezonie 2. Bundesligi jeszcze do siatki nie trafił. I być może już nie poprawi swojego dorobku.

Jak poinformował "Przegląd Sportowy", Empoli, beniaminek ligi włoskiej, chce ściągnąć Kownackiego. Czytamy o możliwym zakupie napastnika aż za 6,75 miliona euro lub o wypożyczeniu z opcją wykupu. Wszystko ma się wyjaśnić w najbliższych dniach.

Duet z Cutrone?

Największą gwiazdą Empoli jest Patrick Cutrone, były napastnik Milanu i Wolverhampton. I to właśnie z nim Kownacki mógłby stworzyć atak zespołu, który w 1. kolejce Serie A przegrał 1:3 z Lazio. Jeśli transfer dojdzie do skutku, to o miejsce w składzie Polak rywalizowałby także Leonardo Mancuso. W Empoli występuje Szymon Żurkowski.

Kownacki ma na swoim koncie siedem meczów w kadrze.