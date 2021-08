Angielska bitwa o piłkarza Atletico Madryt. W grze pozostali dwaj giganci

Miesiąc temu wydawało się, że Saul Niguez trafi do Barcelony. Hiszpańskie media informowały bowiem, że jest blisko hitowej wymiany. W przeciwnym kierunku, z Barcelony do Atletico Madryt, trafiłby Antoine Griezmann. Dzięki temu Joanowi Laporcie udałoby się uwolnić budżet od ogromnej pensji Francuza. Miało to ułatwić wówczas załatwienie sprawy nowego kontraktu Leo Messiego.

Saul Niguez blisko Manchesteru United

Do wymiany ostatecznie jednak nie doszło, a Messi odszedł do PSG. Teraz według informacji dziennika "AS" Saul jest bliski transferu do Premier League. Najbardziej prawdopodobne są dwa kierunki: Chelsea oraz Manchester United. Bliżej jednak jest pomocnikowi Atletico do przenosin na Old Trafford. Być może jednak rywalizację tych dwóch klubów, wykorzysta Liverpool, który również obserwuje tego zawodnika.

Według informacji hiszpańskich dziennikarzy Saul Niguez trafiłby do Anglii na zasadzie płatnego wypożyczenia z opcją lub obowiązkiem wykupu. Jego nowy klub pokrywałby też większą część pensji zawodnika.

W ubiegłym sezonie rola 26-letniego pomocnika w Atletico Madryt nieco spadła. Pomocnik dość często był rezerwowym i wchodził na boisko z ławki. Hiszpanowi nie do końca się to podoba, bo chciałby odgrywać większą rolę w klubie.

Saul Niguez do Atletico trafił w wieku juniora w 2010 roku. Do pierwszej drużyny został przesunięty po dwóch latach. W tym czasie m.in. dwukrotnie wygrał Ligę Europy, sięgnął po Puchar Hiszpanii, zagrał w finale Ligi Mistrzów i wygrał mistrzostwo Hiszpanii. W ubiegłym sezonie Saul wystąpił w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył w nich dwie bramki i miał jedną asystę. Jego kontrakt z Atletico obowiązuje aż do 30 czerwca 2026 roku.

W tym sezonie Saul Niguez zagrał po 90 minut w obu meczach ligowych Atletico Madryt, wygranych 2:1 na wyjeździe z Celtą Vigo oraz 1:0 u siebie z Elche.