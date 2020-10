Kucharczyk o swojej grze w Legii: Nie chcę rozmawiać o tym człowieku

Michał Kucharczyk przy Łazienkowskiej spędził dziewięć lat. W barwach Legii wystąpił w 349 meczach, w których zdobył 71 bramek. W czasie gry w Warszawie pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, a sześciokrotnie wygrywał z klubem Puchar Polski. Latem 2019 roku został zawodnikiem Uralu Jekaterynburg, ale przed obecnym sezonem podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin.

Kucharczyk odszedł z Legii, bo nie chciał go trener Aleksandar Vuković. Gdy Serb został zwolniony, to "Kuchy King" opublikował na Instagramie wymowny post. - Od razu utnę ten temat. Nie chcę rozmawiać o tym człowieku! Mógłbym powiedzieć kilka słów za dużo, a jest mi to do niczego niepotrzebne. Wrzuciłem takiego posta krótko po zwolnieniu Vukovicia. Ale tak jak powiedziałem: naprawdę nie chcę rozmawiać o tej sytuacji - powiedział piłkarz w rozmowie z portalem Interia.pl.

I dodał: - Chcę do Legii wrócić jedynie po to, żeby się normalnie pożegnać. Tak jak przystało na zawodnika, który spędził tam dziewięć lat i zostawił dla tego klubu tyle zdrowia. Ale też z uwagi na to, co udało nam się wspólnie osiągnąć - mówię o drużynie, nie tylko o sobie. Chciałbym, żeby to pożegnanie było godne, a nie tak... na odwal się. Odpowiadam szczerze, tak jak czuję.

W sezonie 19/20 Kucharczyk, w barwach Pogoni Szczecin, rozegrał siedem meczów i strzelił jednego gola.

