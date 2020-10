Kamil Grosicki negocjował powrót do Ekstraklasy. Piłkarz ujawnia szczegóły

Polak w ostatnim dniu letniego okna transferowego walczył o przejście z West Bromwich Albion do Nottingham. Zdaniem angielskich mediów miało dojść do spóźnienia się z przesłaniem dokumentów o 21 sekund. W czwartek sprawą Polaka zajęła się Komisja Arbitrażowa i negatywnie rozpatrzyła wniosek o zatwierdzenie transferu. Pozostanie Polaka w WBA może oznaczać, że Kamil Grosicki może już nie wystąpić w żadnym spotkaniu co najmniej do najbliższego zimowego okienka transferowego, choć został zatwierdzony do gry przez WBA.

- Do stycznia walczę. Zawsze marzyłem o Premier League. Jestem w zespole, który w niej gra i zrobię wszystko, by być tego jak największą częścią. Zobaczymy, jaka będzie moja pozycja w zespole. Jestem doświadczonym zawodnikiem i będę podejmował dobre decyzje dla mnie, patrząc przyszłościowo pod kątem reprezentacji - powiedział Kamil Grosicki w rozmowie z Weszlo.com.

Grosicki nie powoływałby tych, co nie grają w klubie

Co interesujące piłkarz jest zdania, że zawodnicy, którzy nie grają w klubach nie powinni być powoływani do reprezentacji Polski. A wiele wskazuje na to, że on i Arkadiusz Milik mogą mieć wielkie problemy z grą w najbliższych miesiącach.

- Arek zrobił wiele dla kadry, jest świetnym zawodnikiem. Na pewno dostanie szansę w listopadzie, ale później będzie miał dwa miesiące, żeby zastanowić się nad swoją przyszłością. Jeśli czy ja, czy on nie będziemy grać, to trener Brzęczek wręcz nie ma prawa powoływać zawodników, którzy nie grają. I nieważne, ile zrobili dla kadry. Zawodnik, który nie gra w klubie, nie może myśleć o kadrze, bo reprezentacja to nie jest hobby - dodał.

Grosicki rozmawiał z Legią Warszawa

Kamil Grosicki potwierdził również pogłoski o możliwym transferze do Legii Warszawa. Piłkarz przyznał, że w ostatnim czasie rozmawiał na temat powrotu do Legii Warszawa. - Były rozmowy. Miałem problem, bo w Championship trener Bilić dwukrotnie nie zabrał mnie na mecz. Wtedy zadzwonił trener Vuković i powiedział, że chciałby takiego zawodnika jak ja ściągnąć. Było więc wstępne zainteresowanie, również z mojej strony. Ale jednak na tamten moment to był ciężki temat do przeprowadzenia - stwierdził.