Radosław Majdan miał potężne problemy. "Rozrywało mi głowę". Nie wróci szybko na stadion!

- Wszystko wskazuje na to, że wrócę do pracy w połowie listopada, po przerwie na spotkania reprezentacji. Mecze komentujemy ze studia, więc nie będzie zagrożenia. Staram się teraz nie wychodzić na dwór, zapalenie płuc to bardzo poważna choroba. W tym roku raczej na pewno nie wybiorę się na stadion - mówi Majdan w rozmowie ze Sportowymi Faktami.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Żuraw wskazał faworyta do mistrzostwa Polski. "Patrzymy na nich w głównej mierze

Radosław Majdan jest obecnie stałym ekspertem stacji Canal+Sport przy transmisjach z PKO Ekstraklasy. Wcześniej przez dwa lata był ekspertem Eurosportu, współpracował także z Telewizją Polską, a przy okazji mundialu w 2018 roku był współpracownikiem WP.pl.

Radosław Majdan miał ogromne problemy ze zdrowiem

Radosław Majdan miał bardzo duże problemy związane z zakażeniem koronawirusem. Piłkarz mówił, że wirus "totalnie go rozłożył". - Do tego stopnia, że nie byłem w stanie wejść pod prysznic i się wykąpać. Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu, a przecież grałem kilka lat w piłkę i raczej się nie oszczędzałem - mówił 48-latek w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP.

Boniek zdradził, ile polskich klubów będzie grać w eliminacjach nowych rozgrywek. "Europejska Liga Zakładowa"

Majdan zdradził, że zanim pojechał do szpitala, próbował leczyć się w domu, ale objawy były poważne. - Do tego dochodziły inne bóle: przede wszystkim głowy. Rozrywało mi ją. Przez kilka dni leżałem w domu, w zasadzie ciągle spałem. Tylko to dawało mi ulgę. Myślałem, że będzie coraz lepiej, a było tylko gorzej - dodawał.

Jest diagnoza ws. Kamila Jóźwiaka. Trener Derby County przekazał oficjalne informacje

Radosław Majdan profesjonalną karierę rozpoczął w Pogoni Szczecin, z którą zdobył wicemistrzostwo Polski. Wyjechał za granicę w 2001 roku, a po trzech latach powrócił do Polski, zostając bramkarzem Wisły Kraków. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Polski, po których ponownie został piłkarzem Pogoni. Po jednym sezonie przeniósł się do Polonii Warszawa, gdzie zakończył karierę w 2010 roku. Siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski.