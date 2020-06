Prezes Zagłębia ujawnił kwotę, za jaką planuje sprzedać objawienie ekstraklasy. "Polskich klubów nie stać"

Bartosz Białek bez żadnych kompleksów wkroczył do ekstraklasy. Debiutancki sezon układa się dla niego znakomicie. W 14 meczach trafił do siatki aż 7 razy i zanotował trzy asysty. Nic więc dziwnego, że szybko trafił do notesów wielu europejskich zespołów, zwłaszcza z Bundesligi.

Prezes Zagłębia Lubin o objawieniu ekstraklasy: Polskich klubów nie stać na niego

18-latek zadebiutował w ekstraklasie w listopadzie 2019 roku. Napastnik Zagłębia Lubin jest w kręgu zainteresowań Bayeru Leverkusen i Schalke 04 Gelsenkirchen. Popularny portal "Transfermarkt" zajmujący się wyceną piłkarzy, szacuje wartość Białka na 350 tys. euro.

Prezes Zagłębia, Artur Jankowski na łamach "Super Expressu" ujawnił, ile trzeba byłoby zapłacić za 18-letniego snajpera, aby go pozyskać. - Polskich klubów nie stać na tego zawodnika. Myślę, że to zbliżony przypadek do Arkadiusza Milika, którego sprzedawałem z Górnika. Podobny typ zawodnika, też "9". Natomiast wszystko wskazuje na to, że Białek zostanie sprzedany za sumą dużo wyższą niż wtedy Arek (2,6 mln euro, kiedy przechodził do Bayeru Leverkusen - przyp. red.) - oznajmił prezes Zagłębia.

I dodał: Powiem tak: rynek dostał kwotę bazową na poziomie 6-8 milionów euro. Z ofertami na poziomie 1-2-3 miliony euro nie ma się co do nas zgłaszać. Nie bójmy się w końcu rozmawiać o porządnych cenach za polskich piłkarzy. Przebiliśmy krajowy sufit sprzedając Slisza do Legii, Legia pewnie przebije rekord Ekstraklasy, sprzedając Karbownika, ale i Białek ma tak duży potencjał, że spokojnie możemy mówić o kwocie, którą przed chwilą wymieniłem. Mamy sporo zapytań i to już nie za niskie kwoty, tylko takie konkretne. I, jak mówiłem, również na ich podstawie, ustawiamy próg naszych oczekiwań. Nie chcę zdradzać nazw krajów, ale kierunków jest kilka - zakończył Jankowski.

