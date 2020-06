Media: 3-krotny triumfator Ligi Mistrzów i mistrz świata trafi do Romy. Za darmo!

Już 30 czerwca wygaśnie kontrakt Pedro z Chelsea. 32-letni Hiszpan trafił do Londynu w 2015 roku, gdy Barcelona sprzedała go za 27 milionów euro. Teraz, trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów, przejdzie do Romy jako wolny zawodnik i ma podpisać dwuletnią umowę, na mocy której zarobi 3,5 miliona euro rocznie. "The Athletic" dodaje, że Pedro poprosił Franka Lamprada, by go już nie wpuszczał na boisko w końcówce sezonu Premier League, bo obawia się o kontuzję.

Pedro opuszcza Chelsea, bo latem londyńczyków wzmocnią: Timo Werner i Hakim Ziyech, którzy prawdopodobnie od razu wskoczą do pierwszego składu. Pedro w obecnym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił 18 razy, strzelił dwa gole i miał trzy asysty. Spekuluje się, że Romę latem pożegnają Justin Kluivert i Cengiz Under.

Pedro rozegrał 65 meczów w kadrze. Zdobył z nią mistrzostwo świata i Europy.