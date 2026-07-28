Wojciech Szczęsny zakończył karierę reprezentacyjną Euro 2024. W tamtym momencie Polak też skończył z grą w piłkę, ale niespodziewana oferta z Barcelony na nowo przywróciła go do świata futbolu. Teraz Szczęsny skupia się tylko na grze w klubie, choć po rozstaniu z Barceloną ma jeszcze zagrać co najmniej jeden mecz w lubelskiej A-klasie. - Obiecałem Macie (raper Michał Matczak - red.), że zagram w Tajfunie (LKS Tajfun Ostrów Lubelski). Wywiążę się z tej obietnicy - przyznał Szczęsny w wywiadzie.

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Tak sponsor reprezentacji Polski wkurzył Szczęsnego. "Myślę: Ty ch**u"

Wojciech Szczęsny ujawnił w programie "Ognisko u Stana" w Kanale Zero, jakie bywa podejście sponsorów wokół reprezentacji Polski - piłkarze są zobligowani do występowania w reklamach sponsorów kadry. Bramkarz Barcelony ostro skrytykował jednego ze sponsorów, oczywiście nie podając jego nazwy.

- Były takie przypadki, gdzie sponsor chce kontrakt z Robertem Lewandowskim, Robert odmawia i bierze sobie reprezentację Polski i Robert Lewandowski musi jako reprezentant w tych reklamach brać udział, co jest ogromną stratą dla niego. Uważam, że to jest straszne frajerstwo. Ja myślę, że Robert Lewandowski dużo więcej stracił finansowo na grze w reprezentacji, niż zyskał. Obiecuję ci to - powiedział.

Szczęsny przyznał, że sam byl ofiarą takiego zagrania ze strony sponsora, kiedy już przestał grać dla reprezentacji. - To były bilbordy, czy jakieś tam inne paczkomaty, gdzie ja byłem w koszulce reprezentacji Polski, nie będąc już w reprezentacji Polski. Pomyślałem sobie, że gdyby chciał mnie na tym paczkomacie, musiałby parę milionów zapłacić. Ale już zapłacił sobie za bycie sponsorem reprezentacji i wziął mnie - dodał Wojtek.

Taki przypadek miał też miejsce w Barcelonie. - Znam sytuację, w której był sponsor, który negocjował sobie warunki kontraktu z Barceloną i negocjacje upadły, więc robił sobie reklamę ze wszystkimi Polakami w Barcelonie w koszulce reprezentacji Polski. Ja sobie myślę, wiesz, co: "Ty ch**u", bo w rezultacie musiał pewnie zapłacić 50 proc. mniej - podsumował Szczęsny.

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Teraz Szczęsny przygotowuje się do nowego sezonu z Barceloną, który prawdopodobnie będzie jego ostatnim w tym klubie - powodem jest kontrakt wygasający w czerwcu przyszłego roku.