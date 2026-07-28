PSG nie zapomni tego Realowi. "To wiele mówi o tym, co się u nich dzieje"

Poprzedni sezon był fatalny dla Realu Madryt, bo zakończył się bez trofeum dla tej ekipy. Na podobny scenariusz w nadchodzącej kampanii Florentino Perez i spółka pozwolić sobie nie mogą. Nic więc dziwnego, że działacze zatrudnili Jose Mourinho, a także dokonali kilku znaczących transferów. Mowa o sprowadzeniu Marca Cucurelli, Denzela Dumfriesa, Ibrahima Konate i Bernardo Silvy. A to nie koniec ofensywy transferowej. Wkrótce do drużyny ma dołączyć 19-letni Yan Diomande z RB Lipsk, który już od wielu miesięcy był dogadany z PSG. Co takiego się stało, że finalnie trafi na Santiago Bernabeu?

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PSG jest wściekłe na Real i RB Lipsk po zamieszaniu z Yanem Diomande. Francuzi nie gryźli się w język

PSG jest wzburzone sytuacją. Nie ukrywa niezadowolenia z takiego obrotu spraw i w ostatnich godzinach wydało specjalne oświadczenie. Okazuje się, że nie będzie już starać się o usługi piłkarza. "PSG oficjalnie wycofało dziś wieczorem swoje zainteresowanie i oferty za Yana Diomande. Opłata transferowa i żądania płacowe były całkowicie nieproporcjonalne i nierealistyczne - a PSG nie odstąpi od swoich zasad rozsądnego zarządzania finansami i równowagi w składzie" - przekazali działacze, cytowani przez "L'Equipe".

A na tym nie zakończyli. "RB Lipsk zażądał absurdalnie wysokich pieniędzy za utalentowanego zawodnika, który jeszcze rok temu grał w drugiej lidze hiszpańskiej" - pisali dosadnie, po czym uderzyli w kolejny klub, tym razem Real Madryt. "Nie mamy zamiaru wydawać wygórowanych kwot tylko dlatego, że jeden klub dał popis. To wiele mówi o tym, co dzieje się w Realu Madryt" - skwitowali. Tym samym PSG zasugerowało, że hiszpański zespół po prostu przebił ofertę Francuzów. Mówi się o około 130 mln euro, mimo że Transfermarkt wskazuje, że wartość rynkowa Diomande jest o 40 mln euro niższa.

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Obiecujące wyniki Iworyjczyka. Czy pokaże pełnię potencjału w Realu?

To dla paryżan spore rozczarowanie. Diomande był ich priorytetem transferowym tego lata. Ostatecznie będą musieli obejść się smakiem. Iworyjczyk uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych młodego pokolenia. Dla RB Lipsk gra od lipca 2025 roku. W tym czasie rozegrał 36 meczów, zdobywając 13 bramek i 10 asyst. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie transferu przez Real.