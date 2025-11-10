Laskowski wprost o Lewandowskim. "Jeśli tak traktujemy reprezentację..."

Robert Lewandowski pokazał w niedzielę, dlaczego wciąż może być przydatny FC Barcelonie. 37-latek strzelił aż trzy gole w wyjazdowym starciu z Celtą Vigo, a jego zespół triumfował 4:2. Lewandowski w tym sezonie ma co jakiś czas problemy zdrowotne, a mimo to jest najlepszym strzelcem "Dumy Katalonii" w lidze hiszpańskiej. Zgromadził już siedem bramek. W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski, ale kapitan nie pojechał do Warszawy.

Laskowski ocenił zachowanie Lewandowskiego. "Te same reguły"

Najlepszy strzelec w historii naszej reprezentacji zdecydował się bowiem na wyjazd do Nowego Jorku. Tam weźmie udział w ceremonii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. "Lewy" ma włączyć biało-czerwone podświetlenie Empire State Buidling. Pierwszy raz w historii ten wieżowiec będzie podświetlony w kolorach polskiej flagi.

Nie zmienia to faktu, że wielu kibiców i część ekspertów nie rozumie, dlaczego Lewandowski wyjechał i zmienił strefę czasową, kiedy w piątek czeka Polaków mecz z Holandią na PGE Narodowym. Napastnika skrytykował m.in. Jacek Laskowski. Jego zdaniem zgoda na taki wyjazd ze strony selekcjonera Jana Urbana pokazuje, iż nie wszyscy są tak samo traktowani w polskiej drużynie.

- W reprezentacji powinny obowiązywać te same reguły wszystkich. Jeżeli reprezentację traktujemy jako coś świętego, to niech ona będzie święta, a nie róbmy tak, że dla tych będzie święta zawsze, a dla Roberta Lewandowskiego może będzie od wtorku - powiedział podczas programu "W kadrze" na antenie TVP Sport znany komentator.

Niemałe ryzyko przed meczem z Holandią

Wiele wskazuje na to, że dopiero w środę Lewandowski odbędzie pierwszy trening z zespołem przed piątkowym starciem z Holandią. Niektórzy też zastanawiają się nad tym, jak gra całego meczu przeciwko Celcie Vigo oraz daleka podróż, wpłyną na organizm doświadczonego zawodnika.

Może się okazać, że większym problemem dla selekcjonera będą kontuzje czołowych graczy. Wśród nieobecnych na zgrupowaniu są m.in. Łukasz Skorupski i Jan Bednarek. W meczu z Holandią na pewno nie zagrają też Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, którzy pauzują za kartki.