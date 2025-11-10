Miliarder nie wytrzymał, pisze do PZPN. "Olbrzymie konsekwencje"

Postawa Motoru Lublin w starciu z Wisłą Płock mogła się podobać. Ekipa Mateusza Stolarskiego miała jednak problem ze skutecznością. Szybko objęła co prawda prowadzenie, lecz później nie wykorzystała kilku wybornych okazji, w tym rzutu karnego. Tymczasem "Nafciarze" byli w stanie odpowiedzieć. W końcówce jednak to Motor cieszył się ze zdobycia bramki. Do siatki trafił Mathieu Scalet. Mimo wszystko gospodarze nie odnieśli zwycięstwa.

Decyzja Sylwestrzaka wywołała niesmak

Najpierw bowiem sędzia Damian Sylwestrzak uznał gola, a później podszedł do monitora VAR i po konsultacji z innymi arbitrami zmienił decyzję. Dopatrzył się faulu na jednym z zawodników Wisły.

Sylwestrzak wywołał mnóstwo komentarzy swoją decyzją. Wielu ekspertów dziwiło się sędziemu, bo według ich opinii gol powinien zostać uznany. Do końca meczu nie padły już żadne bramki, co oznaczało, że Motor "tylko" zremisował z Wisłą. Stracił zatem dwa "oczka" w ligowej tabeli.

Jakubas wziął sprawy w swoje ręce

Na kontrowersje z ostatniego meczu nie pozostał obojętny Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru. Klub podzielili się na swojej stronie internetowej treścią pisma, jakie zostało wysłane do Marcina Szulca, przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu Motor Lublin S.A. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zmiany podjętej decyzji przez sędziego głównego prowadzącego mecz Motor Lublin - Wisła Płock, a w konsekwencji nieuznaniu prawidłowo zdobytej bramki przez zespół Motoru Lublin w 90 minucie meczu. Wspomniana decyzja wypaczyła wynik meczu i odebrała Motorowi zwycięstwo. Niezrozumiałym jest dla nas, jak sędziowie pracujący na VAR przez kilka minut zastanawiali się nad tak oczywistą sytuacją, gdzie zawodnik rzekomo faulowany, w naszej ocenie jak również ekspertów, nie był faulowany, ani nie uczestniczył w akcji, w której padła bramka. W ocenie ekspertów przedmiotowa decyzja była błędna i wypaczyła wynik meczu. Nie rozumiemy, dlaczego sędzia Sylwestrzak w tak oczywistej sprawie po blisko 4-minutowej konsultacji z sędziami VAR (Paszkiewicz, Różycki) zmienił prawidłową decyzję podjętą z boiska. Mając na uwadze transparentność podejmowanych decyzji przez zespół sędziowski, prosimy również o przedstawienie treści rozmów pomiędzy sędzią głównym a sędziami VAR" - czytamy.

"Zależy nam na przejrzystości i zrozumieniu mechanizmów, które kierują decyzjami sędziów. Pragnę zaznaczyć, że błędne decyzje sędziowskie, które wprost wypaczają wynik meczu, mają olbrzymie konsekwencje dla Klubu, a często różnica 2 punktów w końcowej klasyfikacji skutkuje wysokimi stratami finansowymi. Takie decyzje przekładają się na atmosferę i ocenę pracy sędziów, która w ostatnim czasie do pozytywnych niestety nie należy" - dodał Jakubas.

Po minionym weekendzie Motor zajmuje 15. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 16 punktów. Lublinianie mają jeden mecz zaległy do rozegrania.