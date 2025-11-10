Neymar wrócił i został zmiażdżony. "Jesteś hańbą"

Neymar wrócił do podstawowego składu Santosu. W Brazylii wielu kibiców zastanawia się, czy 33-latek załapie się do kadry na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Na ten moment nic na to nie wskazuje. Ostatnie lata to pasmo kontuzji Neymara, a gdy już pojawia się na boisku, to nie pokazuje dawnej magii i umiejętności, którymi potrafił zachwycać, kiedy był graczem Barcelony i PSG. Sporo mówi się o jego występie w starciu z Flamengo.

Katastrofa. "W ogóle nie grałeś, do cholery"

Neymar przebywał na placu gry przez 85 minut i zebrał negatywne recenzje. Był często wygwizdywany. Co ciekawe, po zejściu z boiska Santos bez swojej gwiazdy zdołał strzelić dwa gole. I tak jednak przegrał z Flamengo 2:3. To sprawia, że po 32 kolejkach ligi brazylijskiej zajmuje w tabeli 17. miejsce. To pozycja otwierająca strefę spadkową.

Suchej nitki na postawie Neymara nie zostawił Jose Ferreira Neto, 15-krotny reprezentant Brazylii oraz były gracz Corinthians czy Santosu. W programie "Os Donos da Bola" padły mocne słowa.

- Jesteś hańbą, Neymarze! W ogóle nie grałeś, do cholery. Po prostu chodziłeś po boisku. Pojechałeś na Formułę 1, spotkałeś się z kierowcami, a potem zacząłeś mecz i nic nie zrobiłeś. To wstyd tak grać w piłkę nożną - podkreślił Neto.

Neymar zaprowadzi Santos na dno?

Neto zauważył, że gdyby Santos grał tak samo przez cały mecz, jak w końcówce drugiej połowy, to miałby szansę na zwycięstwo. Według niego to właśnie Neymar spowalnia drużynę i blokuje jej potencjał.

- Podczas gdy wy, kibice Santosu, myślicie, że ten facet poprowadzi Santos do zwycięstwa, spadniecie do drugiej ligi. To wina jego i prezesa, wina Neymara (...) Widzicie, jak Santos różni się bez niego? - dodał.

Obecny kontrakt Neymara z Santosem obowiązuje do końca tego roku. Nie można wykluczyć, że nie zostanie przedłużony, a wtedy powrót 33-latka na "stare śmieci" przybierze gorzki smak.