Burza w sieci ws. wyjazdu Lewandowskiego. "Szacun, Robert"

"Robert Lewandowski leci do Nowego Jorku, by z Polonią uczcić Święto Niepodległości i odpalić narodowe barwy na Empire State Building. Dla niektórych jest to skandal, że na kadrze pojawi się dzień później. Okej" - napisał w poniedziałek po południu w serwisie X dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Post ten ma już ponad tysiąc polubień i ponad 100 komentarzy.

Burza w sieci ws. wyjazdu Lewandowskiego. "To skandal"

W sieci rozpętała się burza na temat wyjazdu Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych. Zdania internautów są podzielone. Są tacy, którzy uważają, że to skandal, że Lewandowski tuż przed zgrupowaniem przed ważnym meczem z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata, uda się do USA.

"Pojawi się dzień później, będzie miał tylko 2 jednostki treningowe + podróż. Tyle było dyskusji o lotach w przypadku zawodników MLS, a tu podróż w dwie strony? Dla mnie normalne to nie jest, dla Ciebie jest. Okej" - napisał dziennikarz Adam Sławiński.

"Tak, to nie jest normalne, jest powołany do reprezentacji Polski, do kadry, która gra ważny mecz do kwalifikacji do mistrzostw świata, to skandal, że zamiast na trening z resztą reprezentacji jedzie sobie na drugi koniec świata, ale chyba ty tego nie rozumiesz";

"Ciekawe skąd Pan wie, co dokładnie robi Robert? A może dostało się info od mitycznego "otoczenia" i w zamian trzeba odwrócić narracje, że jednak szlachetny wyjazd. Skoro nie skandal, to po co próbowano to ukryć? Idealny przykład używania dziennikarzy sportowych w tych czasach", "Tu chodzi bardziej o niszczący zdrowie lot! Chłop ma prawie 40 lat i lot EU-USA-EU w ciągu 48 godzin w dwie strony to masakra nawet dla 20-latka".

"Znowu marketingowo słabo. Za późno ogłoszenie. Według mnie nie powinien lecieć. Jest kapitanem. A skoro on może to dlaczego inni nie mogą przylecieć później";

"A nie jest [skandal - przyp. red.]? Przyjeżdża dzień później niż inni, bo leci załatwiać prywatne interesy na innym kontynencie. Do tej pory broniłem Lewego, ale w tej sytuacji priorytety miał inne bardzo ważny mecz z Holandią. Do tego jet lag praktycznie wyklucza go z piątkowego meczu";

"To czyli inni też mogą? No to niech lecą wszyscy gdzie chcą każdy znajdzie jakiś powód ważniejszy czy mniej ważny można i w czwartek się spotkać?" - to tylko niektóre z komentarzy.

Są też komentarze internautów, którzy uważają, że to żaden problem, że Lewandowski leci do Stanów Zjednoczonych.

"Słabe było atakowanie Lewandowski przez kilku Jegomości w mediach za nieobecność Lewego dzisiaj na kadrze, gdy ten jako pierwszy w roli nazwijmy to mistrza ceremonii, rozświetli w NYC Empire State Building w dniu Święta Niepodległości. Piękna postawa. Długie przygotowania" - napisał Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet.

"Przecież grał tuż przed zgrupowaniem, nawet gdyby przyjechał, to by nie trenował. Wszyscy uznający to za skandal nie znają zwyczajnie realiów naszej kadry";

"Niektórzy chcą być rzetelnymi dziennikarzami, szukali i szukają problemu u innych, a sami są pudełkowymi dziennikarzami. Szacun Robert, że chce Ci się walczyć z takim jetlagiem i męczyć w takiej podróży!";

"Dla mnie nie. Gość jest na takim levelu i w takim momencie kariery, że wszyscy mogą mu skoczyć. Wychowywać to sobie można 20-letniego piłkarza, a nie gościa z tej półki i który wie, że ma bliżej nic dalej do końca kariery. Pojedzie, może szykuje podwaliny na rynek Amerykański".

Lewandowski w reprezentacji Polski zagrał 161 meczów, zdobył 87 bramek i miał 36 asyst.

Biało-Czerwoni w piątek, 14 listopada zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią. Trzy dni później Polacy zagrają na wyjeździe z Maltą.

Początek obu spotkań o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.