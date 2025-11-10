Siostra Lewandowskiego przemówiła. Oto cała prawda o Robercie

Robert Lewandowski ma za sobą kapitalny mecz w barwach FC Barcelony. W niedzielnym starciu z Celtą Vigo po raz pierwszy od powrotu po kontuzji wyszedł w podstawowej jedenastce i od razu odwdzięczył się hat-trickiem. Dzięki niemu zespół Hansiego Flicka wygrał 4:2, a sam napastnik zaliczył spory skok w klasyfikacji strzelców LaLiga.

Siostra Lewandowskiego zabrała głos po hat-tricku z Celtą. "I tak jest najlepszy"

Na ten moment Lewandowski z siedmioma trafieniami na koncie zajmuje trzecie miejsce. Tyle samo goli strzelił także drugi w tym zestawieniu Julian Alvarez z Atletico Madryt. Przed Polakiem jest dzięki dwóm asystom. Liderem pozostaje natomiast Kylian Mbappe, który wyprzedza ich aż o sześć bramek. Po wygranej z Celtą trafnym spostrzeżeniem na temat bramkowego dorobku Roberta Lewandowskiego podzieliła się jego siostra - Milena Lewandowska-Miros.

Kobieta zamieściła na InstaStories wymowny wpis. - Lewy kontuzjowany, albo wpuszczony na 20 minut, a i tak jest najlepszym strzelcem Barcy w tym sezonie - możemy przeczytać. Dołączyła także tabelkę z portalu Transfermarkt.de, na której widać, jak długo jej brat grał w poszczególnych meczach. W ten sposób Lewandowska-Miros w pewnym sensie odpowiedziała na krytykę, jaka ostatnio spotykała napastnika FC Barcelony.

Lewandowski najlepszym strzelcem FC Barcelony. Niebywałe, w jakich okolicznościach to zrobił

Lewandowski rzeczywiście pod względem strzelonych goli w klubie nie ma sobie równych. Z siedmioma trafieniami jest najskuteczniejszym graczem FC Barcelony zarówno w samej LaLidze, jak i licząc wszystkie rozgrywki. Tyle samo bramek co on ma jeszcze Ferran Torres. Na dorobek Hiszpana składa się pięć trafień w lidze i dwa w Lidze Mistrzów. Lewandowski w tej edycji Champions League nie pokonał bramkarza rywali.

Różnica między nim a Ferranem jest jednak taka, że Lewandowski grał znacznie mniej. W sumie w tym sezonie w klubowych barwach spędził na boisku 569 minut. Ferran uzbierał ich równo 300 więcej. Dość powiedzieć, że Lewandowski w niedzielę rozegrał dopiero czwarty w tym sezonie LaLiga mecz w pełnym wymiarze czasowym.